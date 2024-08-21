https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-muskin-trump-yonetiminde-gorev-almasi-icin-tesla-ve-xi-satmasi-gerekiyor-1087108649.html

Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alması için Tesla ve X'i satması gerekiyor

Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alması için Tesla ve X'i satması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda Elon Musk'a danışmanlık veya kabine pozisyonu teklif etmeyi düşünebileceğini açıkladı. Ancak Musk'ın, böyle bir görev... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T16:48+0300

2024-08-21T16:48+0300

2024-08-21T16:48+0300

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Elon Musk'ın ABD Başkan adayı Donald Trump'ın yönetiminde görev alması için şirket hisselerini satması gerektiği ortaya çıktı.CNN haberine göre; Elon Musk'ın 245 milyar dolarlık serveti, Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerdeki hisselerine bağlı. Bu nedenle, hükümette görev alması, yasal ve etik sorunlar yaratabilir. Columbia Hukuk Fakültesi'nden Profesör Richard Briffault, Musk'ın ekonomik çıkarlarıyla örtüşmeyen bir pozisyon bulmanın zor olduğunu belirtti.Musk senato onayı alması gerekiyorEk olarak, Musk'ın böyle bir pozisyon için Senato onayı alması gerekecek. George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Alan Morrison, bu tür bir görevi kabul ederse, Senato'nun X Ceo'su Musk'tan belirli menkul kıymetleri satmasını isteyebileceğini söyledi.Musk'ın Tesla'ya odaklanması gerektiğini belirten Wall Street uzmanları, onun Trump yönetiminde görev almasının yatırımcılar için olumsuz bir senaryo olacağını düşünüyor. Wedbush Securities'in yöneticisi Dan Ives, bu durumun Tesla hissedarları için bir felaket olabileceğini ifade etti.Sonuç olarak, Musk'ın Trump yönetiminde yer alması birçok engelle karşı karşıya kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html

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