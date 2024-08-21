https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-muskin-trump-yonetiminde-gorev-almasi-icin-tesla-ve-xi-satmasi-gerekiyor-1087108649.html
Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alması için Tesla ve X'i satması gerekiyor
Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alması için Tesla ve X'i satması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda Elon Musk'a danışmanlık veya kabine pozisyonu teklif etmeyi düşünebileceğini açıkladı. Ancak Musk'ın, böyle bir görev... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T16:48+0300
2024-08-21T16:48+0300
2024-08-21T16:48+0300
dünya
donald trump
elon musk
hisse
hissedar
space x
x
tesla
abd başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083227923_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_a6cd592f1684210592c957ad19ea13da.jpg
Elon Musk'ın ABD Başkan adayı Donald Trump'ın yönetiminde görev alması için şirket hisselerini satması gerektiği ortaya çıktı.CNN haberine göre; Elon Musk'ın 245 milyar dolarlık serveti, Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerdeki hisselerine bağlı. Bu nedenle, hükümette görev alması, yasal ve etik sorunlar yaratabilir. Columbia Hukuk Fakültesi'nden Profesör Richard Briffault, Musk'ın ekonomik çıkarlarıyla örtüşmeyen bir pozisyon bulmanın zor olduğunu belirtti.Musk senato onayı alması gerekiyorEk olarak, Musk'ın böyle bir pozisyon için Senato onayı alması gerekecek. George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Alan Morrison, bu tür bir görevi kabul ederse, Senato'nun X Ceo'su Musk'tan belirli menkul kıymetleri satmasını isteyebileceğini söyledi.Musk'ın Tesla'ya odaklanması gerektiğini belirten Wall Street uzmanları, onun Trump yönetiminde görev almasının yatırımcılar için olumsuz bir senaryo olacağını düşünüyor. Wedbush Securities'in yöneticisi Dan Ives, bu durumun Tesla hissedarları için bir felaket olabileceğini ifade etti.Sonuç olarak, Musk'ın Trump yönetiminde yer alması birçok engelle karşı karşıya kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083227923_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_e6d3b0296142ec21eb12c48b58287f13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, donald trump, abd seçim, elon musk şirketleri, elon musk abd yönetimi, x twitter giriş, tesla fiyatları, spacex hissesi
elon musk, donald trump, abd seçim, elon musk şirketleri, elon musk abd yönetimi, x twitter giriş, tesla fiyatları, spacex hissesi
Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alması için Tesla ve X'i satması gerekiyor
Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda Elon Musk'a danışmanlık veya kabine pozisyonu teklif etmeyi düşünebileceğini açıkladı. Ancak Musk'ın, böyle bir görev üstlenmesi halinde Tesla, X ve SpaceX şirket hisselerini satması gerektiği açıklandı.
Elon Musk'ın ABD Başkan adayı Donald Trump'ın yönetiminde görev alması için şirket hisselerini satması gerektiği ortaya çıktı.
CNN haberine göre; Elon Musk'ın 245 milyar dolarlık serveti, Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerdeki hisselerine bağlı. Bu nedenle, hükümette görev alması, yasal ve etik sorunlar yaratabilir. Columbia Hukuk Fakültesi'nden Profesör Richard Briffault, Musk'ın ekonomik çıkarlarıyla örtüşmeyen bir pozisyon bulmanın zor olduğunu belirtti.
Musk senato onayı alması gerekiyor
Ek olarak, Musk'ın böyle bir pozisyon için Senato onayı alması gerekecek. George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Alan Morrison, bu tür bir görevi kabul ederse, Senato'nun X Ceo'su Musk'tan belirli menkul kıymetleri satmasını isteyebileceğini söyledi.
Musk'ın Tesla'ya odaklanması gerektiğini belirten Wall Street uzmanları, onun Trump yönetiminde görev almasının yatırımcılar için olumsuz bir senaryo olacağını düşünüyor. Wedbush Securities'in yöneticisi Dan Ives, bu durumun Tesla hissedarları için bir felaket olabileceğini ifade etti.
Sonuç olarak, Musk'ın Trump yönetiminde yer alması birçok engelle karşı karşıya kalacak.