https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html

Trump: Seçilirsem ve Elon Musk isterse kabine veya danışmanlık rolüne görev alabilir

Trump: Seçilirsem ve Elon Musk isterse kabine veya danışmanlık rolüne görev alabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini söyledi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T01:33+0300

2024-08-20T01:33+0300

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abd seçimleri

abd hazine bakanlığı

elon musk

vergi

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kabine

danışmanlık

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ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın York şehrinde bir etkinliğin ardından Reuters'a verdiği röportajda, seçildiği takdirde eğer isterse Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini belirtti .Trump, pazartesi günü elektrikli araç alımları için sağlanan 7.500 dolarlık vergi kredisini sona erdirmeyi düşünebileceğini söylediği röportajda, "Vergi kredileri ve vergi teşvikleri genellikle pek iyi bir şey değildir" dedi. Ardından elektirikli araç şirketi Tesla CEO'su Elon Musk'ı kabinede veya danışmanlık rolünde 'eğer Elon Musk'ta isterse' görevlendirebileceğini ifade etti.

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abd, abd seçimleri, abd hazine bakanlığı, elon musk, vergi, elektrikli araç, kabine, danışmanlık