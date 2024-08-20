https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html
Trump: Seçilirsem ve Elon Musk isterse kabine veya danışmanlık rolüne görev alabilir
Trump: Seçilirsem ve Elon Musk isterse kabine veya danışmanlık rolüne görev alabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini söyledi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T01:33+0300
2024-08-20T01:33+0300
2024-08-20T01:34+0300
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abd hazine bakanlığı
elon musk
vergi
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kabine
danışmanlık
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ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın York şehrinde bir etkinliğin ardından Reuters'a verdiği röportajda, seçildiği takdirde eğer isterse Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini belirtti .Trump, pazartesi günü elektrikli araç alımları için sağlanan 7.500 dolarlık vergi kredisini sona erdirmeyi düşünebileceğini söylediği röportajda, "Vergi kredileri ve vergi teşvikleri genellikle pek iyi bir şey değildir" dedi. Ardından elektirikli araç şirketi Tesla CEO'su Elon Musk'ı kabinede veya danışmanlık rolünde 'eğer Elon Musk'ta isterse' görevlendirebileceğini ifade etti.
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abd, abd seçimleri, abd hazine bakanlığı, elon musk, vergi, elektrikli araç, kabine, danışmanlık
abd, abd seçimleri, abd hazine bakanlığı, elon musk, vergi, elektrikli araç, kabine, danışmanlık
Trump: Seçilirsem ve Elon Musk isterse kabine veya danışmanlık rolüne görev alabilir
01:33 20.08.2024 (güncellendi: 01:34 20.08.2024)
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini söyledi.
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın York şehrinde bir etkinliğin ardından Reuters'a verdiği röportajda, seçildiği takdirde eğer isterse Elon Musk'a kabinede ya da danışmanlık rolünde görev verebileceğini belirtti .
Trump, pazartesi günü elektrikli araç alımları için sağlanan 7.500 dolarlık vergi kredisini sona erdirmeyi düşünebileceğini söylediği röportajda, "Vergi kredileri ve vergi teşvikleri genellikle pek iyi bir şey değildir" dedi. Ardından elektirikli araç şirketi Tesla CEO'su Elon Musk'ı kabinede veya danışmanlık rolünde 'eğer Elon Musk'ta isterse' görevlendirebileceğini ifade etti.