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ABD'de rüşvet davasında suçlu bulunan Senatör Bob Menendez'in istifası yürürlülükte
ABD'de rüşvet davasında suçlu bulunan Senatör Bob Menendez'in istifası yürürlülükte
Sputnik Türkiye
ABD'de, rüşvet davasında suçlu bulunan Senatör Bob Menendez'in istifası bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T02:59+0300
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ABD'de, jürinin rüşvet davasında suçlu bulduğu Senatör Bob Menendez'in, geçen ay açıkladığı istifa tarihi bugün mesai saatinin bitimiyle tamamlandı. Rüşvet davasında suçlu bulunan Bob Menendez, 18 yıl, 7 ay ve 4 gün görev süresiyle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü oldu.Bob Menendez'in 16 Ağustos'ta Senato'dan istifasını açıklamasının ardından, New Jersey Valisi Phil Murphy, boşalan koltuk için Personel Daire Başkanı George Helmy'yi atayacağını duyurdu.Yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulunmuştuABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını içeren 16 farklı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.Menendez'in suçlu bulunduğu sebeplerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
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bob menendez, abd senatosu, senatör, abd, amerika, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, rüşvet, rüşvetçilik, istifa
bob menendez, abd senatosu, senatör, abd, amerika, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, rüşvet, rüşvetçilik, istifa

ABD'de rüşvet davasında suçlu bulunan Senatör Bob Menendez'in istifası yürürlülükte

02:59 21.08.2024 (güncellendi: 03:03 21.08.2024)
© AABob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AA
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ABD'de, rüşvet davasında suçlu bulunan Senatör Bob Menendez'in istifası bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
ABD'de, jürinin rüşvet davasında suçlu bulduğu Senatör Bob Menendez'in, geçen ay açıkladığı istifa tarihi bugün mesai saatinin bitimiyle tamamlandı. Rüşvet davasında suçlu bulunan Bob Menendez, 18 yıl, 7 ay ve 4 gün görev süresiyle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü oldu.
Bob Menendez'in 16 Ağustos'ta Senato'dan istifasını açıklamasının ardından, New Jersey Valisi Phil Murphy, boşalan koltuk için Personel Daire Başkanı George Helmy'yi atayacağını duyurdu.

Yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.
Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını içeren 16 farklı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.
Menendez'in suçlu bulunduğu sebeplerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
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