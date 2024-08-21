https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/biden-gizli-nukleer-stratejiyi-onayladi-iddiasi-1087077380.html
Biden 'gizli nükleer stratejiyi' onayladı iddiası
Biden 'gizli nükleer stratejiyi' onayladı iddiası
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T02:02+0300
2024-08-21T02:02+0300
2024-08-21T02:02+0300
dünya
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abd seçimleri
abd ordusu
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çin
kuzey kore
nükleer
nükleer silah
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ABD Başkanı Biden'ın mart ayında onayladığı 'nükleer stratejisini' ilk kez yeniden düzenlediği, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.New York Times'ın haberinde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, 'Nükleer Görevlendirme Kılavuzu' adlı, her 4 yılda bir güncellenen belgenin 'çok gizli' olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulandı.Sınıflandırılmamış bir raporun Biden görevden ayrılmadan önce Kongre'ye sunulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/demokratlarin-kongresinde-tacini-harrise-devreden-biden-sahnede-aglayarak-uzun-sure-kizina-sarildi-1087031537.html
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joe biden, abd, abd seçimleri, abd ordusu, rusya, çin, kuzey kore, nükleer, nükleer silah
joe biden, abd, abd seçimleri, abd ordusu, rusya, çin, kuzey kore, nükleer, nükleer silah
Biden 'gizli nükleer stratejiyi' onayladı iddiası
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği ileri sürüldü.
ABD Başkanı Biden'ın mart ayında onayladığı 'nükleer stratejisini' ilk kez yeniden düzenlediği, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.
New York Times'ın haberinde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, 'Nükleer Görevlendirme Kılavuzu' adlı, her 4 yılda bir güncellenen belgenin 'çok gizli' olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulandı.
Sınıflandırılmamış bir raporun Biden görevden ayrılmadan önce Kongre'ye sunulması bekleniyor.