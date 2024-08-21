https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/biden-gizli-nukleer-stratejiyi-onayladi-iddiasi-1087077380.html

Biden 'gizli nükleer stratejiyi' onayladı iddiası

Biden 'gizli nükleer stratejiyi' onayladı iddiası

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T02:02+0300

2024-08-21T02:02+0300

2024-08-21T02:02+0300

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nükleer silah

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ABD Başkanı Biden'ın mart ayında onayladığı 'nükleer stratejisini' ilk kez yeniden düzenlediği, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.New York Times'ın haberinde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, 'Nükleer Görevlendirme Kılavuzu' adlı, her 4 yılda bir güncellenen belgenin 'çok gizli' olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulandı.Sınıflandırılmamış bir raporun Biden görevden ayrılmadan önce Kongre'ye sunulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/demokratlarin-kongresinde-tacini-harrise-devreden-biden-sahnede-aglayarak-uzun-sure-kizina-sarildi-1087031537.html

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joe biden, abd, abd seçimleri, abd ordusu, rusya, çin, kuzey kore, nükleer, nükleer silah