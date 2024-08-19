https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/bakan-tunc-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1086989492.html
Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Son günlerde yaşanan orman yangınları ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Tunç, 12-17 Ağustos arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T00:51+0300
2024-08-19T00:51+0300
2024-08-19T00:51+0300
türkiye
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
aydın
muğla
izmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_8ed6b29158fde5cc55350fef975772b3.jpg
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12-17 Ağustos tarihleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınlarında 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Bakan Tunç; "Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-ulada-orman-yangini-belediye-baskani-yanginlar-ile-ilgili-aciklamalarda-bulundu-1086987921.html
türkiye
aydın
muğla
izmir
manisa
tunceli
bolu
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f61919604e05be0cc8a68a33c7c6d447.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç kimdir, yılmaz tunç son dakika, muğla yangın, orman yangını, ula yangın, yatağan yangın, orman yangını tutuklama, yangın söndü mü,
yılmaz tunç kimdir, yılmaz tunç son dakika, muğla yangın, orman yangını, ula yangın, yatağan yangın, orman yangını tutuklama, yangın söndü mü,
Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı
Son günlerde yaşanan orman yangınları ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Tunç, 12-17 Ağustos arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'taki orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12-17 Ağustos tarihleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınlarında 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Bakan Tunç; "Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadesinde bulundu.