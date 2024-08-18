https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-ulada-orman-yangini-belediye-baskani-yanginlar-ile-ilgili-aciklamalarda-bulundu-1086987921.html
Muğla Ula'da orman yangını: Belediye başkanı yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu
Muğla Ula'da orman yangını: Belediye başkanı yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu
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Sabah saatlerinden itibaren devam eden yangınlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuştu. Başkan Aras Datça ve Bodrum’da çıkan... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T23:59+0300
2024-08-18T23:59+0300
2024-08-18T23:59+0300
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orman genel müdürlüğü
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Muğla'da çıkan yangınlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras değerlendirmelerde bulundu.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Beçin ve Kavaklıdere civarlarında çıkan iki büyük yangının ekiplerin yoğun müdahaleleri ve hava araçlarının da zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Başkan Aras, 16 Ağustos’tan itibaren Muğla’da kriz durumuna geçildiğini ve itfaiye ekiplerinin takviye edildiğini dile getirdi. Aras, Yatağan, Yava ve Nebiler bölgesinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gece görüşlü helikopterlerin bu yangına müdahale ettiğini kaydeden Aras, yangının karadan da takip edildiğini belirtti.Yangın Ula'nın Armutçuk ilçesine ilerliyorYangının ilerleyişi hakkında konuşan Başkan Aras, buradaki yangının Ula’nın Armutçuk bölgesine doğru ilerlediğini ifade etti. Gece görüşlü helikopterler ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığın sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra Datça Kızılbük ve Bodrum Gölköy’de çıkan yangınların, ekiplerin çalışması ile büyümeden söndürüldüğü bildirildi.Zeytin ağaçları yandıBaşkan Aras, yangınların büyük bir kısmının insan nedenli olduğunu açıklayarak dikkatli olmaya çağırdı. Yangınlar nedeniyle Muğla’nın yüzde 68’i ormanlık alan olan yapısının zarar gördüğünü, özellikle zeytinliklerin kaybının üretimi de olumsuz etkilediğini belirtti.Başkan Aras, bölgede yangınlara karşı verilen mücadelede gönüllüler, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Son olarak, yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-yataganda-orman-yangini-sorusturmasi-baba-ve-oglu-gozaltina-alindi-1086984669.html
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muğla büyükşehir belediye başkanı, muğla yangını, muğla ula yangını, muğla son dakika, yangın nerede, itfaiye telefon numarası, yatağan yangın, datça yangın,
Muğla Ula'da orman yangını: Belediye başkanı yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu
Sabah saatlerinden itibaren devam eden yangınlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuştu. Başkan Aras Datça ve Bodrum’da çıkan yangınların söndürüldüğünü Kavaklıdere, Ula ve Yatağan’daki orman yangınlarının devam ettiğini Yatağan’daki orman yangınının ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
Muğla'da çıkan yangınlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras değerlendirmelerde bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Beçin ve Kavaklıdere civarlarında çıkan iki büyük yangının ekiplerin yoğun müdahaleleri ve hava araçlarının da zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Başkan Aras, 16 Ağustos’tan itibaren Muğla’da kriz durumuna geçildiğini ve itfaiye ekiplerinin takviye edildiğini dile getirdi. Aras, Yatağan, Yava ve Nebiler bölgesinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gece görüşlü helikopterlerin bu yangına müdahale ettiğini kaydeden Aras, yangının karadan da takip edildiğini belirtti.
Yangın Ula'nın Armutçuk ilçesine ilerliyor
Yangının ilerleyişi hakkında konuşan Başkan Aras, buradaki yangının Ula’nın Armutçuk bölgesine doğru ilerlediğini ifade etti. Gece görüşlü helikopterler ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığın sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra Datça Kızılbük ve Bodrum Gölköy’de çıkan yangınların, ekiplerin çalışması ile büyümeden söndürüldüğü bildirildi.
Başkan Aras, yangınların büyük bir kısmının insan nedenli olduğunu açıklayarak dikkatli olmaya çağırdı. Yangınlar nedeniyle Muğla’nın yüzde 68’i ormanlık alan olan yapısının zarar gördüğünü, özellikle zeytinliklerin kaybının üretimi de olumsuz etkilediğini belirtti.
Başkan Aras, bölgede yangınlara karşı verilen mücadelede gönüllüler, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Son olarak, yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısını yineledi.