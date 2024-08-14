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YÖK'ten 'eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına ilişkin açıklama: 'Mümkün değil'
YÖK'ten 'eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına ilişkin açıklama: 'Mümkün değil'
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada bir öğretim üyesinin YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiği iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eksi netle... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T10:07+0300
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üniversite sınavı
fizik
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirdi.YÖK, sosyal medyada bir profesörün eksi netle üniversiteye yerleşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşilemeyeceği belirtilen açıklamada, "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.Adayın ilgili bölüme yerleşebilmek için yaptığı toplam netin 55,75 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İlgili adayın sayısal puanı hesaplanmasında AYT Matematik testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için sayısal puanının hesaplandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ogretim-uyesi-yksde-eksi-fizik-netiyle-fizik-bolumune-yerlesti-iddiasina-aciklama-1086809466.html
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eksi netle tercih yapılır mı, eksi netle fizik bölümüne giren kişi, eksi netle üniversiteye giren kişi
eksi netle tercih yapılır mı, eksi netle fizik bölümüne giren kişi, eksi netle üniversiteye giren kişi

YÖK'ten 'eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına ilişkin açıklama: 'Mümkün değil'

10:07 14.08.2024
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
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Sosyal medyada bir öğretim üyesinin YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiği iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddianın manipülasyon olduğu belirtti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirdi.
YÖK, sosyal medyada bir profesörün eksi netle üniversiteye yerleşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşilemeyeceği belirtilen açıklamada, "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.
Adayın ilgili bölüme yerleşebilmek için yaptığı toplam netin 55,75 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adayın puanı hesaplanırken TYT’nin yüzde 40’ı, AYT’nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Bu aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir."
İlgili adayın sayısal puanı hesaplanmasında AYT Matematik testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için sayısal puanının hesaplandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY puanına sahiptir. Adayın SAY puanının hesaplanabilmesi için TYT’deki 'Türkçe' testi veya 'Temel Matematik' testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde puana sahip olması, AYT’deki Matematik testi veya Fen Bilimleri testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde ham puana sahip olması gerekmektedir. YKS Puan hesaplamasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, Behçet Yalın Özkara’nın Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Taban puanlara bakıldığında anılan programa yerleşen son adayın sayısal puanının 232,72688 olduğu görülmektedir. Ayrıca, Behçet Yalın Özkara sayısal puanı ile tercih etmiş olsaydı devlet üniversitelerinde 64 programa daha yerleşebileceği görülmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim Teknolojileri vb. programlara yerleşebilirdi. Yukarıda da ifade edildiği gibi SAY Puan türü için sadece Matematik testi netleri ile de puan hesaplanabilmektedir. Puan türleri program özelinde değil, genel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak hesaplanmaktadır. SÖZ puanı hesaplanan bir aday Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testinden neti olmadan Sosyal Bilimler-2 testinden elde ettiği net ile Türk Dili ve Edebiyatı programını tercih edebileceği gibi Gazetecilik programını da tercih edebilecektir. Bu nedenle puan türlerindeki alanların doğru veya yanlış sayılarına bakmaksızın 0,5 ve üzerinde ham puanı olanlar için hesaplanan puanın dikkate alınması gerekmektedir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
TÜRKİYE
'Öğretim üyesi YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına açıklama
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