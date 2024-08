YÖK'ten 'eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına ilişkin açıklama: 'Mümkün değil'

"Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY puanına sahiptir. Adayın SAY puanının hesaplanabilmesi için TYT’deki 'Türkçe' testi veya 'Temel Matematik' testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde puana sahip olması, AYT’deki Matematik testi veya Fen Bilimleri testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde ham puana sahip olması gerekmektedir. YKS Puan hesaplamasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, Behçet Yalın Özkara’nın Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Taban puanlara bakıldığında anılan programa yerleşen son adayın sayısal puanının 232,72688 olduğu görülmektedir. Ayrıca, Behçet Yalın Özkara sayısal puanı ile tercih etmiş olsaydı devlet üniversitelerinde 64 programa daha yerleşebileceği görülmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim Teknolojileri vb. programlara yerleşebilirdi. Yukarıda da ifade edildiği gibi SAY Puan türü için sadece Matematik testi netleri ile de puan hesaplanabilmektedir. Puan türleri program özelinde değil, genel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak hesaplanmaktadır. SÖZ puanı hesaplanan bir aday Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testinden neti olmadan Sosyal Bilimler-2 testinden elde ettiği net ile Türk Dili ve Edebiyatı programını tercih edebileceği gibi Gazetecilik programını da tercih edebilecektir. Bu nedenle puan türlerindeki alanların doğru veya yanlış sayılarına bakmaksızın 0,5 ve üzerinde ham puanı olanlar için hesaplanan puanın dikkate alınması gerekmektedir."