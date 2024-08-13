https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ogretim-uyesi-yksde-eksi-fizik-netiyle-fizik-bolumune-yerlesti-iddiasina-aciklama-1086809466.html
'Öğretim üyesi YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına açıklama
'Öğretim üyesi YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı medya mecralarında ortaya atılan “Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T23:12+0300
2024-08-13T23:12+0300
2024-08-13T23:26+0300
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.DMM'nin açıklamasında üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesinin ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
'Öğretim üyesi YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına açıklama
23:12 13.08.2024 (güncellendi: 23:26 13.08.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı medya mecralarında ortaya atılan “Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti” iddiasıyla ilgili açıklama yaparak, iddianın manipülasyon olduğunu belirtti.
'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM'nin açıklamasında üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesinin ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"'Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiası manipülasyondur. Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti, toplamda 55.75 neti vardır. Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir."