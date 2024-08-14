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Adalet Bakanı Tunç'tan sokak röportajları ile ilgili ilk açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan sokak röportajları ile ilgili ilk açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajında hakaret içerikli sözler... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T14:49+0300
2024-08-14T14:52+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet
yılmaz tunç
can atalay
sokak röportajı
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
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İzmir'de bir sokak röportajında AK Parti ve suikast sonucu hayatını kaybeden Hamaney ile ilgili hakaret içerikli konuşan Dilruba Y. hakkında Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama geldi.AK Parti'nin kuruluşunda konuşan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: ''Bu tabii yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var. Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı. Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir.'' dedi. Sokak röportajları yasaklanacak mı? Özgürlüğün bir sınırı olduğunu açıklayan Adalet Bakanı Tunç; ''Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır.'' ifadesinde bulundu.'Can Atalay ile ilgili Meclis'in yapabileceği bir şey yok'Tutuklu yargılanan Can Atalay ile ilgili Adalet Bakanı Tunç, "Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu." ifadelerini kullandı.'Kesin hüküm henüz kalkmadı'"Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi" diyen Bakan Tunç, burada Meclis'in yapabileceği bir işlemin olmadığını belirtti.'Yargıtay ve AYM arasında fark var'Yargıtay ve AYM arasında görüş farkı olduğunu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ''Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu.'' ifadesinde bulundu.Meclisin yapabileceği bir işlem yok diyen Tunç; ''Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir.'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html
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sokak röportajı yasak mı, sokak röportajı tutuklama, dilruba y, adalet bakanı, yılmaz tunç, can atalay serbest kalacak mı, can atalay kimdir, can atalay tip, can atalay hangi cezaevinde,

Adalet Bakanı Tunç'tan sokak röportajları ile ilgili ilk açıklama

14:49 14.08.2024 (güncellendi: 14:52 14.08.2024)
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" paneline katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajında hakaret içerikli sözler sarf eden Dilruba Y. ile ilgili konuştu. Tutuklu yargılanan Can Atalay içinde yorumda bulunan Tunç; 'Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil' dedi.
İzmir'de bir sokak röportajında AK Parti ve suikast sonucu hayatını kaybeden Hamaney ile ilgili hakaret içerikli konuşan Dilruba Y. hakkında Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama geldi.
AK Parti'nin kuruluşunda konuşan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: ''Bu tabii yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var. Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı. Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir.'' dedi.

Sokak röportajları yasaklanacak mı?

Özgürlüğün bir sınırı olduğunu açıklayan Adalet Bakanı Tunç; ''Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır.'' ifadesinde bulundu.

'Can Atalay ile ilgili Meclis'in yapabileceği bir şey yok'

Tutuklu yargılanan Can Atalay ile ilgili Adalet Bakanı Tunç, "Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu." ifadelerini kullandı.

'Kesin hüküm henüz kalkmadı'

"Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi" diyen Bakan Tunç, burada Meclis'in yapabileceği bir işlemin olmadığını belirtti.

'Yargıtay ve AYM arasında fark var'

Yargıtay ve AYM arasında görüş farkı olduğunu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ''Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu.'' ifadesinde bulundu.
Meclisin yapabileceği bir işlem yok diyen Tunç; ''Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir.'' dedi.
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'
12 Ağustos, 20:01
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