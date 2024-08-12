https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html

Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'

Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in RTÜK'ün sokak röportajlarını takibe aldığını açıklamasının ardından İzmir'de sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajıyla... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T20:01+0300

2024-08-12T20:01+0300

2024-08-12T20:01+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

sosyal medya

sokak röportajı

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İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya sitesinde yayımlanan sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.RTÜK duyurmuştuRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında 'sokak röportajları' veya 'vatandaşın görüşü' gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şahin söz konusu yayınların takibe alındığını şu ifadelerle açıklamıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rtuk-sokak-roportajlarinin-takibe-alindigini-acikladi-1086642000.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya, sokak röportajı