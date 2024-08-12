https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html
Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'
Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in RTÜK'ün sokak röportajlarını takibe aldığını açıklamasının ardından İzmir'de sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajıyla... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T20:01+0300
2024-08-12T20:01+0300
2024-08-12T20:01+0300
türkiye
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
sosyal medya
sokak röportajı
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İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya sitesinde yayımlanan sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.RTÜK duyurmuştuRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında 'sokak röportajları' veya 'vatandaşın görüşü' gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şahin söz konusu yayınların takibe alındığını şu ifadelerle açıklamıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rtuk-sokak-roportajlarinin-takibe-alindigini-acikladi-1086642000.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya, sokak röportajı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya, sokak röportajı
Sokak röportajına tutuklama: 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in RTÜK'ün sokak röportajlarını takibe aldığını açıklamasının ardından İzmir'de sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajıyla tutuklama kararı geldi. Sokak röportajında konuşan bir kadın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla tutuklandı.
İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya sitesinde yayımlanan sokak röportajında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında 'sokak röportajları' veya 'vatandaşın görüşü' gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şahin söz konusu yayınların takibe alındığını şu ifadelerle açıklamıştı:
"Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir."