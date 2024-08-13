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Valilikten açıklama: 'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası
Valilikten açıklama: 'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası
Sputnik Türkiye
Kayseri Valiliğinden, 7 yaşındaki çocuğun "kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.Sağlık kabininde sünnet yapılmışAçıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.Açığa alındıSünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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valilik, cinsel organ, kayseri
valilik, cinsel organ, kayseri

Valilikten açıklama: 'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası

14:55 13.08.2024
© AAgözaltı polis
gözaltı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AA
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Kayseri Valiliğinden, 7 yaşındaki çocuğun "kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sağlık kabininde sünnet yapılmış

Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.

Açığa alındı

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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