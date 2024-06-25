https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/saglik-bakanligi-artan-sicaklara-karsi-uyardi-gun-icinde-2-25-litre-su-tuketilmeli-1085200845.html

Sağlık Bakanlığı artan sıcaklara karşı uyardı: 'Gün içinde 2-2.5 litre su tüketilmeli'

Sağlık Bakanlığı artan sıcaklara karşı uyardı: 'Gün içinde 2-2.5 litre su tüketilmeli'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların neden olduğu rahatsızlıklara karşı uyararak gün içinde 2-2.5 litre su tüketilmesi, bol, hafif ve açık renkli giysiler... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T12:49+0300

2024-06-25T12:49+0300

2024-06-25T13:05+0300

yaşam

sağlık bakanlığı

sıcak hava

uyarı

su

kıyafet

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli için 'aşırı sıcak' hava uyarısında bulunmuştu. Hafta sonunda etkisini azaltması beklenen sıcak hava konusunda Sağlık Bakanlığı da uyarı listesi yayımladı.Sağlık Bakanlığı yetkilileri sıcakların etkisiyle vücutta su ve mineral kaybı yaşanabileceğinin altını çizerken bu durumun da bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerine dönüşebileceği konusunda uyardı.Aşırı sıcaklardan en çok 65 yaş ve üzerindekiler, küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, engelli bireyler, hamileler, açık alanda, ağır işlerde çalışanlar, sporcular, diyabet, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar ile özellikle sürekli olarak tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları kullanan kişilerin etkilenebileceği ifade edilirken aşırı sıcaklardan korunmak için bol, hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi, gün içinde serinlemek için ılık duş alınması tavsiye edildi.'Aşırı sıvı kaybı tehlike yaratabilir'Sıcak yaz aylarında her zamankinden daha fazla su içilmesi ve su tüketmek için susamanın beklenilmemesi önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, suyun, vücut için en doğal ve önemli sıvı kaynağı olduğundan aşırı sıvı kaybının tehlike yaratabileceği ifade edildi.Suyun besinlerin sindirimi, besin ögelerinin emilimi ve hücrelere taşınması, hücrelerdeki biyokimyasal tepkimelerin oluşması, hücre, doku, organ ve organ sistemlerinin çalışması, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığının sağlanması, kalsiyum, magnezyum, flor gibi mineralleri sağlaması için hayati önem taşıdığı ifade edilirken su gereksiniminin hava sıcaklığı, fiziksel aktivite ve tüketilen diyete göre değişebildiği aktarıldı.Sıcak havada, fazla fiziksel aktivite yapıldığında, diyette, protein ve tuz miktarı fazla olduğunda, terleme ve böbrekler yoluyla, ateşli hastalıklarda solunum yoluyla, ishalde bağırsak yoluyla su atımının arttığı belirtilen açıklamada bu sebepten su-sıvı gereksiniminin de arttığı kaydedildi.'Açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı'Sıcak havanın olumsuz etkisinden korunmak için beslenme şekli de büyük önem taşıdığı belirtilirken aşırı sıcaklarda sağlığın korunması, yeterli ve dengeli beslenilmesi, ağır yemeklerden kaçınılması önerildi.Kan şekerini hızla yükselten veya hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, beyaz ekmek, pirinç yerine tam buğday ekmek, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiği aktarıldı.Enerjisi yüksek basit karbonhidrat olan saf şeker ve tatlılar, pastalar, bisküvi ve çikolatalar gibi şekerli besinlerin tüketiminin azaltılması tavsiye ediliyor. Hamur tatlıları yerine sütlü veya meyveli tatlıların yenilmesi önerildi.Sıcak havanın etkisiyle gıdalarda bozulmaya bağlı besin zehirlenmeleri ile daha sık karşılaşılabiliyor. Bu nedenle, özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması, çabuk bozulan et, yumurta, süt, balık gibi potansiyel riskli besinlerin açıkta bekletilmemesi, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önem taşıdığı aktarıldı.Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan, bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesi için el temizliğine dikkat edilmesi, sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce bol su ile iyice yıkanması ve ishali olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması istendi.Özellikle yaz aylarında planlanan tatil programlarında açık büfe yemek sunan yerlerde gereksinimden çok daha fazla miktarda besin tüketilmemesi tavsiye edildi.Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, gün içinde 2-2.5 litre su tüketilmesi, bol, hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi önerisinde bulundu.

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aşırı sıcak,sıcak hava,hava ne zaman soğur,sağlık bakanlığı uyarı