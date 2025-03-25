https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankara-valiliginden-yeni-karar-1-nisana-kadar-gosteri-yasagi-1094839179.html
Ankara Valiliği'nden yeni karar: 1 Nisan'a kadar gösteri yasağı
Ankara Valiliği'nden yeni karar: 1 Nisan'a kadar gösteri yasağı
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği son dakika gösteri yasağı kararını duyurdu. Valilik; il... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:17+0300
2025-03-25T12:17+0300
2025-03-25T13:50+0300
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ekrem i̇mamoğlu
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto gösterileri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği, il genelindeki toplantı ve gösteri yasağının, 1 Nisan gece yarısına kadar kadar kadar uzatıldığını açıkladı. Yasak, yarın 00.00 itibarıyla geçerli olacak. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), protesto, protesto gösterisi, ekrem i̇mamoğlu, ankara, son dakika
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), protesto, protesto gösterisi, ekrem i̇mamoğlu, ankara, son dakika
Ankara Valiliği'nden yeni karar: 1 Nisan'a kadar gösteri yasağı
12:17 25.03.2025 (güncellendi: 13:50 25.03.2025)
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği son dakika gösteri yasağı kararını duyurdu. Valilik; il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto gösterileri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği, il genelindeki toplantı ve gösteri yasağının, 1 Nisan gece yarısına kadar kadar kadar uzatıldığını açıkladı. Yasak, yarın 00.00 itibarıyla geçerli olacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.