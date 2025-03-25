https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankara-valiliginden-yeni-karar-1-nisana-kadar-gosteri-yasagi-1094839179.html

Ankara Valiliği'nden yeni karar: 1 Nisan'a kadar gösteri yasağı

Ankara Valiliği'nden yeni karar: 1 Nisan'a kadar gösteri yasağı

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği son dakika gösteri yasağı kararını duyurdu. Valilik; il... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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protesto gösterisi

ekrem i̇mamoğlu

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son dakika

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto gösterileri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Ankara Valiliği, il genelindeki toplantı ve gösteri yasağının, 1 Nisan gece yarısına kadar kadar kadar uzatıldığını açıkladı. Yasak, yarın 00.00 itibarıyla geçerli olacak. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/egitim-sene-sorusturma-baslatildi-1094837721.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), protesto, protesto gösterisi, ekrem i̇mamoğlu, ankara, son dakika