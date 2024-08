https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/hande-firat-yakin-gelecekte-can-atalayin-yemin-etmesi-mumkun-gorunmuyor-1086779554.html

Hande Fırat: Yakın gelecekte Can Atalay’ın yemin etmesi mümkün görünmüyor

Hande Fırat, "Anayasa Mahkemesi’nin son kararının ardından Atalay’ın TBMM’de yemin yolunun açıldığı ve önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler yaşanacağı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

Meclis bu hafta iki gün arka arkaya olağanüstü toplanacak. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacak Meclis, ertesi gün de tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplanacak.Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Anayasa Mahkemesi’nin son kararının ardından Atalay’ın TBMM’de yemin yolunun açıldığı ve önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler yaşanacağı iddia ediliyor. Peki gerçekten durum böyle mi?" diye sordu ve bugünkü yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi.

