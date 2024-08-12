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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK açıklaması
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren Ömer Çelik, 'Herhangi bir... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T16:51+0300
2024-08-12T16:55+0300
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AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.Gazze’de yaşanan İsrail saldırıları için konuşan AK Partisi Sözcüsü Çelik, ‘’Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? ‘’ şeklinde konuştu.İsrail Dışişleri Bakanı için Hitler’in Bakanı benzetmesi yapan Sözcü Çelik ‘’İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye2nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor.‘’ dedi.'AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır' diyen Ömer Çelik; ‘’14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bütün illerde vekillerimiz kutlamalara katılacak. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek.‘’ ifadelerini kullandı.Terör ile anılan Hakkari, halaylarla kutlandıHakkari Festivali için konuşan Ömer Çelik ‘’Geçtiğimiz günlerde sembolik açıdan hepimizi sevindiren Hakkari Cilo festivali gerçekleşti. Terörle anılan bölge festivalle anılıyor. Halaylarla türkülerle kutlandı.’’ dedi.AK Parti her zaman 18 yaşında diyen Ömer Çelik; ‘’Kurultaylar düzenleyip vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız teşkilatlara seferberlik talimatı vermiştir. AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.’’ ifadesinde bulundu.Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdiKemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında sarf ettiği iddialara değinen Ömer Çelik; ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir konuşma, görüşme için mesaj gönderilmemiştir. Bu beyan doğru değildir.’’ dedi.Kerkük’te Vali seçimi açıklamasıKerkük’te yapılan seçimlere değinen Ömer Çelik, ‘’Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. KYB eksenli tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Hızla adım atılmalı yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.’’ şeklinde konuştu.TBMM’den Can Atalay yorumuSözcü Çelik ‘’Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın biz konuyu değerlendireceğiz ve size açıklayacağız.’’ dedi.
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can atalay, ak parti myk, myk açıklaması, ömer çelik kimdir, israil filistin, hitler'in bakanı, gazze, myk ne zaman, myk kararları, recep tayyip erdoğan, enflasyon
can atalay, ak parti myk, myk açıklaması, ömer çelik kimdir, israil filistin, hitler'in bakanı, gazze, myk ne zaman, myk kararları, recep tayyip erdoğan, enflasyon

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK açıklaması

16:51 12.08.2024 (güncellendi: 16:55 12.08.2024)
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren Ömer Çelik, 'Herhangi bir mesaj gönderilmedi' dedi. Gazze'de yaşanan saldırılara da değinen AK Parti sözcüsü, İsrail Dışişleri Bakanı için 'Hitler'in Bakanı' benzetmesi yaptı.
AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Gazze’de yaşanan İsrail saldırıları için konuşan AK Partisi Sözcüsü Çelik, ‘’Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? ‘’ şeklinde konuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı için Hitler’in Bakanı benzetmesi yapan Sözcü Çelik ‘’İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye2nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor.‘’ dedi.
'AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır' diyen Ömer Çelik; ‘’14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bütün illerde vekillerimiz kutlamalara katılacak. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek.‘’ ifadelerini kullandı.

Terör ile anılan Hakkari, halaylarla kutlandı

Hakkari Festivali için konuşan Ömer Çelik ‘’Geçtiğimiz günlerde sembolik açıdan hepimizi sevindiren Hakkari Cilo festivali gerçekleşti. Terörle anılan bölge festivalle anılıyor. Halaylarla türkülerle kutlandı.’’ dedi.
AK Parti her zaman 18 yaşında diyen Ömer Çelik; ‘’Kurultaylar düzenleyip vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız teşkilatlara seferberlik talimatı vermiştir. AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.’’ ifadesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında sarf ettiği iddialara değinen Ömer Çelik; ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir konuşma, görüşme için mesaj gönderilmemiştir. Bu beyan doğru değildir.’’ dedi.

Kerkük’te Vali seçimi açıklaması

Kerkük’te yapılan seçimlere değinen Ömer Çelik, ‘’Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. KYB eksenli tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Hızla adım atılmalı yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.’’ şeklinde konuştu.

TBMM’den Can Atalay yorumu

Sözcü Çelik ‘’Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın biz konuyu değerlendireceğiz ve size açıklayacağız.’’ dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kara harekatı korkunç sonuçlar doğurur
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