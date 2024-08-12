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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1086742260.html
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ederek yeni terör saldırılarını... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T07:59+0300
2024-08-12T08:03+0300
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları girişiminin engellendiği bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 11, Belgorod bölgesinde 5 ve Voronej bölgesinde 2 İHA imha ettiği ifade edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-1086738555.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, voronej
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, voronej

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:59 12.08.2024 (güncellendi: 08:03 12.08.2024)
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ederek yeni terör saldırılarını engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları girişiminin engellendiği bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 11, Belgorod bölgesinde 5 ve Voronej bölgesinde 2 İHA imha ettiği ifade edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2024
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