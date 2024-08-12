https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1086742260.html
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ederek yeni terör saldırılarını... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T07:59+0300
2024-08-12T07:59+0300
2024-08-12T08:03+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları girişiminin engellendiği bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 11, Belgorod bölgesinde 5 ve Voronej bölgesinde 2 İHA imha ettiği ifade edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-1086738555.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, voronej
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, voronej
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:59 12.08.2024 (güncellendi: 08:03 12.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ederek yeni terör saldırılarını engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları girişiminin engellendiği bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 11, Belgorod bölgesinde 5 ve Voronej bölgesinde 2 İHA imha ettiği ifade edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.