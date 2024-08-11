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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-1086738555.html
Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı
Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı
Sputnik Türkiye
Rus enerji altyapısına saldırı girişimlerini yoğunlaştıran Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) düzenlediği bombardıman sonrası soğutma... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T23:02+0300
2024-08-11T23:24+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
radyasyon
mariya zaharova
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Santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı belirtilirken, Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporojye NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirtirken, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı.Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.İlk ciddi hasarZaporojye NGS’nin altyapısının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen düzenli saldırılar süresince ilk kez bu kadar ciddi hasar gördüğünü bildiren santralin iletişim direktörü Yevgeniya Yaşina, santralin bir kamikaze drone kullanılarak hedef alındığını sözlerine ekledi.Yaşina, aynı zamanda, santralin soğutma sistemlerinde çıkan yangının santralin çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini doğrularken, “Soğutma kulesi soğutma için gereklidir. Şu anda üniteler durduruldu ve soğutma kulesi soğutmaya dahil değil. Sıçrama havuzlarının çalışması yeterlidir" diye konuştu.Ukrayna ordusunun, bölgede radyasyon felaketine yol açabilecek saldırısı hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NGS’nin konuşlandığı Energodar yerleşim biriminin bombalanması ve santralin soğutma sistemlerinde çıkan yangına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin tepki vermemesine dikkat çekti.Telegram kanalında saldırıyla ilgili yorumda bulunan Zaharova, “Rafael Grossi ve tüm UAEA temsilcileri nerede? Bu kritik alanda Birleşmiş Milletler'in bu yapısının en azından bir taklidi nerede?" diye yazdı.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html
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Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı

23:02 11.08.2024 (güncellendi: 23:24 11.08.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rus enerji altyapısına saldırı girişimlerini yoğunlaştıran Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) düzenlediği bombardıman sonrası soğutma sisteminde yangın çıktığı bildirildi.
Santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı belirtilirken, Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporojye NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirtirken, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı.
Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İlk ciddi hasar

Zaporojye NGS’nin altyapısının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen düzenli saldırılar süresince ilk kez bu kadar ciddi hasar gördüğünü bildiren santralin iletişim direktörü Yevgeniya Yaşina, santralin bir kamikaze drone kullanılarak hedef alındığını sözlerine ekledi.
Yaşina, aynı zamanda, santralin soğutma sistemlerinde çıkan yangının santralin çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini doğrularken, “Soğutma kulesi soğutma için gereklidir. Şu anda üniteler durduruldu ve soğutma kulesi soğutmaya dahil değil. Sıçrama havuzlarının çalışması yeterlidir" diye konuştu.
Ukrayna ordusunun, bölgede radyasyon felaketine yol açabilecek saldırısı hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NGS’nin konuşlandığı Energodar yerleşim biriminin bombalanması ve santralin soğutma sistemlerinde çıkan yangına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin tepki vermemesine dikkat çekti.
Telegram kanalında saldırıyla ilgili yorumda bulunan Zaharova, “Rafael Grossi ve tüm UAEA temsilcileri nerede? Bu kritik alanda Birleşmiş Milletler'in bu yapısının en azından bir taklidi nerede?" diye yazdı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.

Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Ukrayna krizi
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
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