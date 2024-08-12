https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/disisleri-bakani-fidandan-abdli-mevkidasi-blinkena-baski-mesaji-1086768097.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a 'baskı' mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a 'baskı' mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde İsrail vardı. Bakan Fidan, Blinken'a 'İsrail üzerinde baskı kurulmalı'... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T18:57+0300

2024-08-12T18:57+0300

2024-08-12T18:57+0300

hakan fidan

dünya

antony blinken

israil-filistin

ateşkes

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın telefon görüşmesine dair detayları açıkladı.Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan Keçeli'nin paylaşımında, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi" ifadesi yer aldı.Paylaşımda "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti" bilgisi verildi ve Fidan'ın Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizildi.Bakan Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarıldı.Ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan'ın Blinken'a, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği de Keçeli'nin paylaşımında yer aldı.

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Sputnik Türkiye

hakan fidan, antony blinken, israil-filistin, ateşkes, telefon görüşmesi