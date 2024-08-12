https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/refah-sinir-kapisinin-acilmasi-icin-yapilan-gorusmelerden-yine-sonuc-cikmadi-1086766148.html

Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan görüşmelerden yine sonuç çıkmadı

Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan görüşmelerden yine sonuç çıkmadı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Filistin tarafını kontrol ettiği Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla ilgili görüşmelerden yine sonuç alınamazken... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:54+0300

2024-08-12T17:54+0300

2024-08-12T17:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

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Sky News Arabia TV'nin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Filistin yönetiminin Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail’in sunduğu şartlar altında açılması teklifini reddettiği bildirilirken, İsrail tarafının, bu kapıyı ‘Filistin güvenlik kurumlarına bağlı olmayan’ sivillerin yönetimi altında açmayı teklif ettiği anımsatıldı.Adı açıklanmayan bir kaynağa göre İsrail'in önerisi kontrol noktasında ve sınırda Filistin bayrağının göndere çekilmesini yasaklarken, İsrail'in Refah bölgesinde ve Philadelphia Koridoru'nda varlığını sürdürmekte ısrar ettiği ve teftiş ve sorgulamalara müdahale etme olasılığının bulunduğu da vurgulandı.Mayıs ayı başında İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını kontrol altına alarak Gazze Şeridi'ne insani yardım akışında önemli bir azalmaya neden olmuştu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinli Hamas hareketine silah kaçakçılığını önlemek için Gazze Şeridi ile Mısır'ı ayıran sınır şeridi olan Philadelphi Koridoru ve Refah geçişi üzerindeki İsrail kontrolünün devam edeceğini açıklamıştı.Philadelphia KoridoruSelahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.‘Camp David’ anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/refahtaki-tesislerin-yuzde-70i-israil-tarafindan-yok-edildi-1085044031.html

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