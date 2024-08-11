https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/mardinde-3-gundur-kayip-olan-alzheimer-hastasi-kadin-daglik-alanda-bulundu-1086724220.html
Mardin’de 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu
Mardin’de 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu
Sputnik Türkiye
Mardin’de kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 gün sonra dağlık alanda bulundu. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T13:46+0300
2024-08-11T13:46+0300
2024-08-11T13:46+0300
türkiye
mardin
kayıp
alzheimer
alzheimer hastalığı
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Edinilen bilgiye göre, Mardin'de ikamet eden Makbule Özer (80) isimli Alzheimer hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri dağlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaşlı kadın 3 günün sonunda sabah saatlerinde dağlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Savur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/izmirin-ikinci-efesi-olacak-kazi-devam-ediyor-antik-cagin-en-buyuk-tiyatrolarindan-biri-bulundu-1086724020.html
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mardin, kayıp, alzheimer, alzheimer hastalığı
mardin, kayıp, alzheimer, alzheimer hastalığı
Mardin’de 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu
Mardin’de kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 gün sonra dağlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mardin'de ikamet eden Makbule Özer (80) isimli Alzheimer hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi.
Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri dağlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaşlı kadın 3 günün sonunda sabah saatlerinde dağlık alanda bulundu.
Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Savur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.