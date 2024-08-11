Mardin’de 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI Buzullar daha önce görülmemiş bir hızla erimeye başlarken, İsviçre Alpleri'nde bulunan bir kayak merkezi Roma döneminden bu yana buzlu olan bir dağ geçidindeki buzulların birkaç hafta içerisinde tamamen eriyeceği uyarısında bulundu.