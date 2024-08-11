https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/bodrum-belediye-baskani-mandalinci-bodrumu-rodosla-degil-mikanosla-santoriniyle-kiyaslayin-1086735777.html
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: Bodrum’u Rodos’la değil Mikanos’la, Santorini’yle kıyaslayın
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: Bodrum’u Rodos’la değil Mikanos’la, Santorini’yle kıyaslayın
Sputnik Türkiye
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Yunanistan, Bodrum’dan ucuz” kıyaslamasına itiraz ederek, “Bodrum’da çok geniş bir yelpaze içinde ne arıyorsanız o... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T20:57+0300
2024-08-11T20:57+0300
2024-08-11T20:57+0300
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Mandalinci, “Yunanistan’ın da her yerinin ucuz olmadığını” söyleyen Mandalinci, “Bodrum’un turizm potansiyeli ve sunulan hizmet açısından eşdeğeri Kos veya Rodos değil, Mikonos ve Santorini’dir. Bodrum devasa bir yarımada. Hem jet sosyeteye hem asgari ücretle geçim sağlamaya çalışana seçenek var. Önemli olan vatandaşlarımızın neyi tercih ettiği” ifadesini kullandı.'Bodrum boş değil'Otellerin boş kaldığı iddialarına da karşı çıkan Mandalinci, “Bodrum’u genel olarak değil de sadece belirli bölge ve mekanlardaki doluluk ve pahalılıkla damgalamak da bu haberlerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Evet bazı mekanlar daha çok doluyken bazı yerler sakin kalabiliyor. Tek bir haber ya da görüntü Bodrum’daki otellerin boş kaldığını gösteremez. Yapılan algı operasyonları vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluşturuyor. Bu da işletmeleri ve esnafı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar her ne kadar Bodrum’a gelmek istese bile yanlış yönlendirmelerle tercihlerini başka turizm bölgelerine hatta yurt dışına kaydırabiliyor. Bu yanlış algı Bodrum’un en önemli kanallarından biri olan turizmine zarar verebiliyor” diye konuştu.'Bodrum'a gelmekten çekinmeyin'Mandalinci son olarak, “Vatandaşlarımız Bodrum’a gelmekten çekinmesinler. Burada her bütçeye uygun turizm konakları ve restoranları var. Belediyemizin de restoran, kafe ve halk plajlarından faydalanabilirler” çağrısında bulundu.
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: Bodrum’u Rodos’la değil Mikanos’la, Santorini’yle kıyaslayın
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Yunanistan, Bodrum’dan ucuz” kıyaslamasına itiraz ederek, “Bodrum’da çok geniş bir yelpaze içinde ne arıyorsanız o orantıda fiyat ve hizmet bulmak mümkün” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.
Mandalinci, “Yunanistan’ın da her yerinin ucuz olmadığını” söyleyen Mandalinci, “Bodrum’un turizm potansiyeli ve sunulan hizmet açısından eşdeğeri Kos veya Rodos değil, Mikonos ve Santorini’dir. Bodrum devasa bir yarımada. Hem jet sosyeteye hem asgari ücretle geçim sağlamaya çalışana seçenek var. Önemli olan vatandaşlarımızın neyi tercih ettiği” ifadesini kullandı.
Otellerin boş kaldığı iddialarına da karşı çıkan Mandalinci, “Bodrum’u genel olarak değil de sadece belirli bölge ve mekanlardaki doluluk ve pahalılıkla damgalamak da bu haberlerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Evet bazı mekanlar daha çok doluyken bazı yerler sakin kalabiliyor. Tek bir haber ya da görüntü Bodrum’daki otellerin boş kaldığını gösteremez. Yapılan algı operasyonları vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluşturuyor. Bu da işletmeleri ve esnafı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar her ne kadar Bodrum’a gelmek istese bile yanlış yönlendirmelerle tercihlerini başka turizm bölgelerine hatta yurt dışına kaydırabiliyor. Bu yanlış algı Bodrum’un en önemli kanallarından biri olan turizmine zarar verebiliyor” diye konuştu.
'Bodrum'a gelmekten çekinmeyin'
Mandalinci son olarak, “Vatandaşlarımız Bodrum’a gelmekten çekinmesinler. Burada her bütçeye uygun turizm konakları ve restoranları var. Belediyemizin de restoran, kafe ve halk plajlarından faydalanabilirler” çağrısında bulundu.