Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
07:04
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
07:18
3 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
07:41
3 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
08:05
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
08:32
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
08:42
7 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
09:00
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
10:07
8 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
10:24
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
10:41
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:54
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
11:00
38 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:49
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
12:00
58 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
13:04
39 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
13:51
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
14:00
46 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:53
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
15:07
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
15:25
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:51
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
16:03
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
17:00
65 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:14
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
7 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
18:53
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
19:51
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:00
39 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
20:45
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:00
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
21:19
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
21:33
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
22:04
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
22:19
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
22:35
4 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
23:05
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:17
5 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
06:04
4 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
06:20
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
06:33
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
06:46
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
07:00
58 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
08:28
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:44
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
09:00
65 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
10:09
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:08
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
11:21
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
11:36
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
12:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
13:08
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
14:09
33 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
15:10
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:10
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:26
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
16:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
17:05
59 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
18:14
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:28
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:40
3 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:00
39 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:47
7 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
20:00
38 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:47
5 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
21:16
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
21:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
21:43
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
23:21
2 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
23:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
23:46
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/adaya-gidenler-kapida-kalmislardi-rodosa-kapida-vize-sorunu-cozuldu-1084969336.html
Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü
Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü
Sputnik Türkiye
Kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gidemeyen Türk vatandaşlarının mağduriyetlerinin bir kısmı seyahat acenteleri tarafından karşılanırken, bugün itibari... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T16:38+0300
2024-06-18T16:40+0300
türkiye
rodos
rodos adası
kapıda vize
yunanistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084969419_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a9eec3521371e583163f3e792f530dc0.jpg
Kapıda vize uygulaması ile hızlı bir şekilde Yunan adalarına gitme imkanı sunan hizmet, bayramda yoğunluk nedeni ile sıkıntıya girmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 2023 Aralık ayında bir araya gelmelerinin ardından Türklere kolay vize imkanı sunan kapıda vize uygulamasının önü açılmıştı.Ramazan Bayramı ve yaz döneminin başlangıcında sorunsuz devam eden kapıda vize uygulamasında, 16 Haziran tarihinden itibaren ada polisinin yoğunluğu gerekçe göstererek özellikle kapı vizesi alanları Ada'ya almamıştı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan deniz hudut kapısı Marmaris gümrüklü limandan, kapıda vize alan vatandaşların Rodos Adası'na tekrar gidişleri başladı.Yolcular, Marmaris Gümrüklü limanında Yeşil Marmaris firmasının check-in noktalarından biletlerini onaylattıktan sonra gümrüklü alana geçerek, Türk polisi tarafından pasaportlarına damga basıp feribotlara biniyor.Rodos Adası'na gidecek olan Türk vatandaşları yurtdışı çıkış pul harcı olarak da 150 Türk lirası ödüyor.Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kalmıştı.Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak Ada'ya giremeyenlerin mağduriyetleri de yine seyahat acentelerinin çözümü ile giderilmeye çalışılıyor.Marmaris, Rodos seferlerini yapan Yeşil Marmaris seyahat acentesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Tugay, ‘'Marmaris'ten Rodos'a kapı vizesi başvurusu ile gitmek isteyen yolcularımız ayın 16'sına kadar hiçbir sorun yaşamadan götürdük, hatta yüksek sayılarla gittik. Ramazan Bayramı'nda da bir yoğunluğumuz vardı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan misafirler, tatillerini yapıp döndüler ancak b sefer ayın 15'inde Rodos pasaport polisinden gelen bir bilgiye istinaden yolcularımızın ayın 16'sında ve 17'sinde başvuruları olsa dahi ayın 16'sında yarısının gelmemesi gerektiğini, ayın 17'sinde ise hiçbirinin gelmemesi gerektiği bilgisi gönderildi bize. Bunun gerekçesi olarak pasaport bölgesindeki yoğunluk nedeniyle işlemlerin geciktiği bilgisi verildi. Tabii bu bilgi geç geldiği için çoğu yolcumuza ulaşamadık. Kendileri buraya geldiler. Ayın 16'sında Cumartesi günü çok mağdur oldular. Gerekli açıklamaları yaptık kendilerine Marmaris'te konaklama tesislerinde yerler ayarladık. Gidebilecekleri diğer destinasyonları için seyahat organizasyonlarında uçak olsun, otobüs olsun yardımcı olmaya çalıştık. Dışişleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın, Yunan makamlarıyla ilgili yaptığı girişimler neticesinde Yunan makamlarının üst düzey yetkilileri dün Atina'dan Rodos'a gitti. Diğer yerel makamlar ve Rodos Türk Başkonsolosluğumuz girişimleri sayesinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantının neticesinde de kısıtlamaların olmayacağı, bugünden itibaren Rodos'un da kapı vizede eskisi gibi eski kapasiteyle devam edebileceğini söylendi‘' şeklinde bir açıklama yaptı.‘Sadece Rodos adasında sorun yaşandı'Sadece Marmaris'ten değil, Bodrum ve Fethiye ilçelerinden de Rodos adasına sefer yaptıklarını belirten Tugay, "Yunanistan'da yedi adada uygulanıyor kapıda vize programı. Sorun yaşayan sadece şu ana kadar Rodos oldu çünkü Rodos çok popüler ve büyük kruvaziyer gemiler de alabilen bir liman. Rodos'taki pasaport polisinin üzerindeki yoğunluk ve baskı diğer adalarla mukayese edemeyeceğiniz şekildedir. Yani bu İstanbul'la, daha küçük bir ilimizi nasıl mukayese edemez iseniz, Rodos Adası ile de Kos adasını ya da Sisam ya da Sakız'ı mukayese edemezsiniz. Deniz trafiği açısından Ege'nin en yoğun limanlarından biridir. Pasaport polisinin en yoğun olduğu limanlarından biridir ve sadece Marmaris'ten değil, sizin de söylediğiniz gibi Bodrum'dan da seferlerin yapıldığı, Fethiye'den de seferlerin yapıldığı, Türkiye'deki 3 limandan düzenli feribot seferinin olduğu tek Yunan adasıdır. Diğer Yunan adalarına sadece bir Türk limanından feribot seferi yapılır ama Rodos'a 3 Türk limanından sefer yapılıyor. O yüzden o insanların da bunu, bu sıkıntıyı, polis teşkilatının bu sıkıntıyı yaşaması esasında normal gibi gözükse de sorun böyle bir talebin olabileceğini herhalde ön göremediler ve buna belki de gerçekten tabii ki de süreleri yetmedi. Buradaki sorun bayramdaki yoğunluğu ön görememiş olmaları olabilir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/yunanistandaki-ana-muhalefetten-gocmen-olumlerine-vurgu-can-kayiplarina-alisamayiz-1084963553.html
türkiye
rodos
rodos adası
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084969419_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_2e2c4e84b9b49604612d087f57f89ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rodos, rodos adası, kapıda vize, yunanistan
rodos, rodos adası, kapıda vize, yunanistan

Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü

16:38 18.06.2024 (güncellendi: 16:40 18.06.2024)
© İHARodos adasına giden turistler
Rodos adasına giden turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
© İHA
Abone ol
Kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gidemeyen Türk vatandaşlarının mağduriyetlerinin bir kısmı seyahat acenteleri tarafından karşılanırken, bugün itibari ile sefer sayıları arttırılarak gidişler sorunsuz yapılmaya başlandı.
Kapıda vize uygulaması ile hızlı bir şekilde Yunan adalarına gitme imkanı sunan hizmet, bayramda yoğunluk nedeni ile sıkıntıya girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 2023 Aralık ayında bir araya gelmelerinin ardından Türklere kolay vize imkanı sunan kapıda vize uygulamasının önü açılmıştı.

Ramazan Bayramı ve yaz döneminin başlangıcında sorunsuz devam eden kapıda vize uygulamasında, 16 Haziran tarihinden itibaren ada polisinin yoğunluğu gerekçe göstererek özellikle kapı vizesi alanları Ada'ya almamıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan deniz hudut kapısı Marmaris gümrüklü limandan, kapıda vize alan vatandaşların Rodos Adası'na tekrar gidişleri başladı.

Yolcular, Marmaris Gümrüklü limanında Yeşil Marmaris firmasının check-in noktalarından biletlerini onaylattıktan sonra gümrüklü alana geçerek, Türk polisi tarafından pasaportlarına damga basıp feribotlara biniyor.

Rodos Adası'na gidecek olan Türk vatandaşları yurtdışı çıkış pul harcı olarak da 150 Türk lirası ödüyor.

Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kalmıştı.

Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak Ada'ya giremeyenlerin mağduriyetleri de yine seyahat acentelerinin çözümü ile giderilmeye çalışılıyor.

Marmaris, Rodos seferlerini yapan Yeşil Marmaris seyahat acentesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Tugay, ‘'Marmaris'ten Rodos'a kapı vizesi başvurusu ile gitmek isteyen yolcularımız ayın 16'sına kadar hiçbir sorun yaşamadan götürdük, hatta yüksek sayılarla gittik. Ramazan Bayramı'nda da bir yoğunluğumuz vardı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan misafirler, tatillerini yapıp döndüler ancak b sefer ayın 15'inde Rodos pasaport polisinden gelen bir bilgiye istinaden yolcularımızın ayın 16'sında ve 17'sinde başvuruları olsa dahi ayın 16'sında yarısının gelmemesi gerektiğini, ayın 17'sinde ise hiçbirinin gelmemesi gerektiği bilgisi gönderildi bize. Bunun gerekçesi olarak pasaport bölgesindeki yoğunluk nedeniyle işlemlerin geciktiği bilgisi verildi. Tabii bu bilgi geç geldiği için çoğu yolcumuza ulaşamadık. Kendileri buraya geldiler. Ayın 16'sında Cumartesi günü çok mağdur oldular. Gerekli açıklamaları yaptık kendilerine Marmaris'te konaklama tesislerinde yerler ayarladık. Gidebilecekleri diğer destinasyonları için seyahat organizasyonlarında uçak olsun, otobüs olsun yardımcı olmaya çalıştık. Dışişleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın, Yunan makamlarıyla ilgili yaptığı girişimler neticesinde Yunan makamlarının üst düzey yetkilileri dün Atina'dan Rodos'a gitti. Diğer yerel makamlar ve Rodos Türk Başkonsolosluğumuz girişimleri sayesinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantının neticesinde de kısıtlamaların olmayacağı, bugünden itibaren Rodos'un da kapı vizede eskisi gibi eski kapasiteyle devam edebileceğini söylendi‘' şeklinde bir açıklama yaptı.

‘Sadece Rodos adasında sorun yaşandı'

Sadece Marmaris'ten değil, Bodrum ve Fethiye ilçelerinden de Rodos adasına sefer yaptıklarını belirten Tugay, "Yunanistan'da yedi adada uygulanıyor kapıda vize programı. Sorun yaşayan sadece şu ana kadar Rodos oldu çünkü Rodos çok popüler ve büyük kruvaziyer gemiler de alabilen bir liman. Rodos'taki pasaport polisinin üzerindeki yoğunluk ve baskı diğer adalarla mukayese edemeyeceğiniz şekildedir. Yani bu İstanbul'la, daha küçük bir ilimizi nasıl mukayese edemez iseniz, Rodos Adası ile de Kos adasını ya da Sisam ya da Sakız'ı mukayese edemezsiniz. Deniz trafiği açısından Ege'nin en yoğun limanlarından biridir. Pasaport polisinin en yoğun olduğu limanlarından biridir ve sadece Marmaris'ten değil, sizin de söylediğiniz gibi Bodrum'dan da seferlerin yapıldığı, Fethiye'den de seferlerin yapıldığı, Türkiye'deki 3 limandan düzenli feribot seferinin olduğu tek Yunan adasıdır. Diğer Yunan adalarına sadece bir Türk limanından feribot seferi yapılır ama Rodos'a 3 Türk limanından sefer yapılıyor. O yüzden o insanların da bunu, bu sıkıntıyı, polis teşkilatının bu sıkıntıyı yaşaması esasında normal gibi gözükse de sorun böyle bir talebin olabileceğini herhalde ön göremediler ve buna belki de gerçekten tabii ki de süreleri yetmedi. Buradaki sorun bayramdaki yoğunluğu ön görememiş olmaları olabilir'' açıklamasında bulundu.
Kaçak göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
DÜNYA
Yunanistan'daki ana muhalefetten göçmen ölümlerine vurgu: Can kayıplarına alışamayız
15:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала