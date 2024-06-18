https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/adaya-gidenler-kapida-kalmislardi-rodosa-kapida-vize-sorunu-cozuldu-1084969336.html

Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü

Ada'ya gidenler kapıda kalmışlardı: Rodos'a 'kapıda vize sorunu' çözüldü

Sputnik Türkiye

Kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gidemeyen Türk vatandaşlarının mağduriyetlerinin bir kısmı seyahat acenteleri tarafından karşılanırken, bugün itibari... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T16:38+0300

2024-06-18T16:38+0300

2024-06-18T16:40+0300

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rodos adası

kapıda vize

yunanistan

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Kapıda vize uygulaması ile hızlı bir şekilde Yunan adalarına gitme imkanı sunan hizmet, bayramda yoğunluk nedeni ile sıkıntıya girmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 2023 Aralık ayında bir araya gelmelerinin ardından Türklere kolay vize imkanı sunan kapıda vize uygulamasının önü açılmıştı.Ramazan Bayramı ve yaz döneminin başlangıcında sorunsuz devam eden kapıda vize uygulamasında, 16 Haziran tarihinden itibaren ada polisinin yoğunluğu gerekçe göstererek özellikle kapı vizesi alanları Ada'ya almamıştı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan deniz hudut kapısı Marmaris gümrüklü limandan, kapıda vize alan vatandaşların Rodos Adası'na tekrar gidişleri başladı.Yolcular, Marmaris Gümrüklü limanında Yeşil Marmaris firmasının check-in noktalarından biletlerini onaylattıktan sonra gümrüklü alana geçerek, Türk polisi tarafından pasaportlarına damga basıp feribotlara biniyor.Rodos Adası'na gidecek olan Türk vatandaşları yurtdışı çıkış pul harcı olarak da 150 Türk lirası ödüyor.Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kalmıştı.Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak Ada'ya giremeyenlerin mağduriyetleri de yine seyahat acentelerinin çözümü ile giderilmeye çalışılıyor.Marmaris, Rodos seferlerini yapan Yeşil Marmaris seyahat acentesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Tugay, ‘'Marmaris'ten Rodos'a kapı vizesi başvurusu ile gitmek isteyen yolcularımız ayın 16'sına kadar hiçbir sorun yaşamadan götürdük, hatta yüksek sayılarla gittik. Ramazan Bayramı'nda da bir yoğunluğumuz vardı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan misafirler, tatillerini yapıp döndüler ancak b sefer ayın 15'inde Rodos pasaport polisinden gelen bir bilgiye istinaden yolcularımızın ayın 16'sında ve 17'sinde başvuruları olsa dahi ayın 16'sında yarısının gelmemesi gerektiğini, ayın 17'sinde ise hiçbirinin gelmemesi gerektiği bilgisi gönderildi bize. Bunun gerekçesi olarak pasaport bölgesindeki yoğunluk nedeniyle işlemlerin geciktiği bilgisi verildi. Tabii bu bilgi geç geldiği için çoğu yolcumuza ulaşamadık. Kendileri buraya geldiler. Ayın 16'sında Cumartesi günü çok mağdur oldular. Gerekli açıklamaları yaptık kendilerine Marmaris'te konaklama tesislerinde yerler ayarladık. Gidebilecekleri diğer destinasyonları için seyahat organizasyonlarında uçak olsun, otobüs olsun yardımcı olmaya çalıştık. Dışişleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın, Yunan makamlarıyla ilgili yaptığı girişimler neticesinde Yunan makamlarının üst düzey yetkilileri dün Atina'dan Rodos'a gitti. Diğer yerel makamlar ve Rodos Türk Başkonsolosluğumuz girişimleri sayesinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantının neticesinde de kısıtlamaların olmayacağı, bugünden itibaren Rodos'un da kapı vizede eskisi gibi eski kapasiteyle devam edebileceğini söylendi‘' şeklinde bir açıklama yaptı.‘Sadece Rodos adasında sorun yaşandı'Sadece Marmaris'ten değil, Bodrum ve Fethiye ilçelerinden de Rodos adasına sefer yaptıklarını belirten Tugay, "Yunanistan'da yedi adada uygulanıyor kapıda vize programı. Sorun yaşayan sadece şu ana kadar Rodos oldu çünkü Rodos çok popüler ve büyük kruvaziyer gemiler de alabilen bir liman. Rodos'taki pasaport polisinin üzerindeki yoğunluk ve baskı diğer adalarla mukayese edemeyeceğiniz şekildedir. Yani bu İstanbul'la, daha küçük bir ilimizi nasıl mukayese edemez iseniz, Rodos Adası ile de Kos adasını ya da Sisam ya da Sakız'ı mukayese edemezsiniz. Deniz trafiği açısından Ege'nin en yoğun limanlarından biridir. Pasaport polisinin en yoğun olduğu limanlarından biridir ve sadece Marmaris'ten değil, sizin de söylediğiniz gibi Bodrum'dan da seferlerin yapıldığı, Fethiye'den de seferlerin yapıldığı, Türkiye'deki 3 limandan düzenli feribot seferinin olduğu tek Yunan adasıdır. Diğer Yunan adalarına sadece bir Türk limanından feribot seferi yapılır ama Rodos'a 3 Türk limanından sefer yapılıyor. O yüzden o insanların da bunu, bu sıkıntıyı, polis teşkilatının bu sıkıntıyı yaşaması esasında normal gibi gözükse de sorun böyle bir talebin olabileceğini herhalde ön göremediler ve buna belki de gerçekten tabii ki de süreleri yetmedi. Buradaki sorun bayramdaki yoğunluğu ön görememiş olmaları olabilir'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/yunanistandaki-ana-muhalefetten-gocmen-olumlerine-vurgu-can-kayiplarina-alisamayiz-1084963553.html

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