https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/18-bin-liralik-su-faturasina-isyan-eden-demet-akalina-muskiden-yanit-1086730962.html

18 bin liralık su faturasına isyan eden Demet Akalın'a MUSKİ'den yanıt

18 bin liralık su faturasına isyan eden Demet Akalın'a MUSKİ'den yanıt

Sputnik Türkiye

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık villasına gelen 18 bin TL'lik su faturası karşısında şaşkınlığa uğrayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T17:23+0300

2024-08-11T17:23+0300

2024-08-11T17:23+0300

yaşam

demet akalın

su faturası

fatura

muğla

bodrum

belediye

zam

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Bodrum Yalıkavak’ta lüks bir sitede geniş bir arazi üzerinde yazlık villası bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında oturmadığı evine, 18 bin lira su parası geldiğini belirterek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ’ye sitemde bulunmuştu.'Oturmadığım eve geldi'Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerine yer vermişti.Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri, villaya dair inceleme yaptı ve su kullanım oranlarını kontrol etti.MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın’a MUSKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.'Sayaçta arıza yok'MUSKİ tarafından yapılan açıklamada; "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin bu ay ki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz" denildi.

muğla

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demet akalın, su faturası, fatura, muğla, bodrum, belediye, zam