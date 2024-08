https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ak-partili-ileriden-instagram-ve-roblox-aciklamasi-1086710556.html

AK Partili İleri'den Instagram ve Roblox açıklaması

10.08.2024

türkiye

roblox

instagram

ömer ileri

ak parti

sosyal medya

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, oyun platformu Roblox ve sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Sosyal medya mecralarının yan etkilerine dikkati çeken İleri, AK Parti iktidarları olarak gerekli tedbirleri, özellikle de yasal mevzuat noktasında aldıklarının altını çizdi.Bu yan etkilerden en fazla "dezenformasyon" konusunun gündeme geldiğini ifade eden İleri, bu noktada gerekli tedbirleri alabilmek için 5651 sayılı kanunda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.Sosyal medya mecralarının toplumun iletişimi noktasında önemli ancak aynı zamanda düzenlenmesi gereken mecralar olduğunu belirten İleri, bugün gelinen sürecin de şu an yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gereken "mekanik bir süreç" olduğunu söyledi.'Tedbirler ortada, yaptırımlar ortada'İleri, şöyle devam etti:'Günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), 5651 sayılı kanun kapsamındaki ilgili maddelere istinaden bir tedbir aldığını ve sürecin bundan ibaret olduğunu ifade eden İleri, "Sürecin nihayete ermesi noktasında karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu süreç devam ediyor. İlgili kurumumuzun, Ulaştırma Bakanımızın açıklamaları var. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Ama tabii altını çizmemiz, vurgulamamız gereken nokta şu, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları tabii ki olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar. Temel mesajımız bu" diye konuştu.'Göz bebeğimiz çocukları korumaya yönelik alınmış yargı kararı var'Oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildiğini anımsatan İleri, Roblox olayında bir mahkeme kararının mevzubahis olduğu ve BTK'nin de bu mahkeme kararını uygulamaya koyduğunu anımsattı.Bu yargı kararının içeriğinin çocuk istismarıyla ilgili olduğunu vurgulayan İleri, şunları kaydetti:'Sansür üzerinden bir söylem üretmeye çalışıyorlar'Muhalefetin bu süreçteki duruşuna ilişkin eleştiri de bulunan İleri, "İktidarı eleştirirken veya iktidarı eleştirmek uğruna milli duruştan çıkmak herhalde bir muhalefetin düşebileceği en acı tuzaktır diye düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye'deki muhalefet anlayışı her daim olduğu gibi yine bu tuzağa düşmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.İlk andan itibaren muhalefetin açıklamalarının dezenformasyon düzenlemesinde olduğu gibi "sansür" kavramı etrafında şekillendirildiğine işaret eden İleri, şu değerlendirmeyi yaptı:Siyasetin bir uzlaşma platformu olduğuna işaret eden İleri, "Ortada bir problem var. Yabancı menşeili bazı firmaların ülkemiz üzerinde kurmaya çalıştığı bir tahakküm durumu var. Bu tahakküm durumunun çözülmesi ve doğru bir şekilde çözülmesi lazım. Milletin menfaatleri doğrultusunda çözülmesi lazım. Konu bu" dedi.

türkiye

