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Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı
Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirterek Meclis Başkanı Kurtulmuş'a seslendi... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tutuklu iken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması gerektiğini söyledi.Sosyal medya platformu X üzerinden konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan Arınç, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:Arınç'ın açıkalaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/aymden-can-atalay-karari-vekilliginin-dusurulmesi-yok-hukmundedir-1086391598.html
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tbmm, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), can atalay, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)
tbmm, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), can atalay, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)

Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı

21:35 09.08.2024
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Bülent Mavzer
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirterek Meclis Başkanı Kurtulmuş'a seslendi. Arınç, "Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir" ifadelerini kullandı.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tutuklu iken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması gerektiğini söyledi.
Sosyal medya platformu X üzerinden konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan Arınç, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim."
Arınç'ın açıkalaması şu şekilde:
Anayasa hükümleri gayet açıktır ve bu anayasa bugün uygulanmak üzere yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarıyla ilgili bu kurumların verdikleri kararları uygulamak mecburiyeti de hemen hemen ilgili her maddesinde yazılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıldan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde. 2014 yılından bu yana bu anayasaya göre seçiliyor, bu anayasaya göre ant içiyor ve bu anayasaya göre YÖK ve HSK üyelerini atıyor, yargıtay başsavcısını ve Anayasa Mahkemesi üyelerini seçiyor. Anayasada kendine tanınan bütün hak ve yetkileri kullanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar biz hem 90. madde hem 148'den 153. maddelerine kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, AİHM kararlarına uymayı kendimize bir vecibe biliyorduk. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin defaatle verdiği kararlar ortada; ki en son 10'a 4 bir karar vermiş görünüyor ve o 4 üyenin de esastan bir itirazları yok, usulden itirazları var. Durum böyle iken Can Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bunun uygulanması gerekir. Çünkü bu anayasaya göre bu kararlar uygulanmalıdır. Geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu konularında mevcut olan düşüncelerim bugün de aynen devam ediyor. Bu yüzden Sayın TBMM başkanımıza seslenmek istiyorum.
Sayın Numan Kurtulmuş, değerli meclis başkanımız; sizi geçmişten bu yana tanır, sever ve takdir ederim. Sizinle birlikte siyaset yaptık. Siz ayrıca iki siyasi partinin genel başkanlığı da yaptınız. Aileniz, ilmî birikiminiz, taşıdığınız unvan, örnek bir aile olmanız ve meclisimizi de bugüne kadar onurlu bir şekilde temsil etmeniz konusunda sizleri her zaman takdir ettim. Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir. Bu kişi seçildi, mazbatasını aldı. Meclise geldi, meclis komisyonlarına seçildi fakat ant içmesi mümkün olmadı. Şu anda yasama görevine katılamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur.
Hatırlayacaksınız, 2013 yılında Başbakan Yardımcılığım döneminde Kemal Aktaş isimli HDP'li bir milletvekili 1 yıl 8 aylık mahkumiyetinin kesinleşmesi karşısında mecliste ceza hükmü okunacak ve milletvekilliği sona erecekti. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre Nevruz'da yaptığı bir konuşma vesilesi ile bu cezayı almıştı. Söz konusu konuşmada da AİHM kararlarına göre hiçbir suç unsuru yoktu. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın görüş ve talimatlarını alarak kendi aramızda bu kanunun ilgili maddesini, "Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi..." şeklinde AİHM kararlarına uygun olarak değiştirdik. Kemal Aktaş'ın kararının TBMM'de okunmasını da Sayın Cemil Çiçek'ten rica ederek 4-5 ay geciktirdik. Sayın Başbakanımızın çok doğru bir kararı ile bu madde değiştirildi ve o günden bugüne de yürürlükte kaldı. Geçmişte bir milletvekilliğinin düşürülmesine bu şekilde karşı çıkmışken bugün neredeyse rutin bir olay gibi milletvekilliklerinin düşürülmesi vesilesiyle siyaset kurumunun zedelendiğini, siyasetçinin yıprandığını ve bu kurumun çok büyük yara aldığını düşünmekteyim.
Sayın TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim. Unutmayalım ki sizin de çok değer verdiğinizi bildiğim Or. Prof. Ali Fuat Başgil'in şu sözlerini hatırlatmakta fayda görüyorum: "En iyi anayasa uygulanan anayasadır, en kötü anayasa uygulanmayan anayasadır."
Avukat Can Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'
1 Ağustos, 00:32
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