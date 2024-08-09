https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusyadan-olasi-erdogan-esad-gorusmesine-iliskin-yeni-aciklama-1086682230.html

Rusya'dan olası Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin yeni açıklama

Rusya'dan olası Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri, Erdoğan ve Esad arasında yapılması beklenen görüşmenin hazırlık süreci ve yeri hakkında bilgilendirme yaptı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T15:28+0300

2024-08-09T15:28+0300

2024-08-09T15:28+0300

dünya

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rusya

recep tayyip erdoğan

esad

beşar esad

vladimir putin

türkiye-suriye ilişkileri

türkiye-suriye sınırı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşmenin organizasyonu için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini ve Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, konuyla ilgili sorular karşısında, "Liderler buluşsaydı çok iyi olurdu, ancak böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi.Rusya'nın Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda İran ve Irak'la da temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, zira bu ülkelerin de Suriye'deki ve Suriye çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacak bu normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını aktardı.Bogdanov, Rusya'nın olası Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği önerisinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de, bu konuda bilgisi olmadığını söyleyerek "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" diye ekledi.12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.15 Temmuz'da Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çağrısına da değindiği mesajında "Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır" diyen Esad, Ankara'dan uluslararası hukuk ilkelerine uymasını beklediklerini de ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 24 Temmuz'da Moskova'da bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'ın olası Erdoğan-Esad görüşmesini bölgedeki durumla ilgili istişareler kapsamında ele aldığını bildirmişti.

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türkiye, suriye, rusya, recep tayyip erdoğan, esad, beşar esad, vladimir putin, türkiye-suriye ilişkileri, türkiye-suriye sınırı, mihail bogdanov, ankara, şam, moskova