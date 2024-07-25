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Kremlin'den açıklama: Putin ve Esad, olası Erdoğan-Esad görüşmesini ele aldı mı?
Kremlin'den açıklama: Putin ve Esad, olası Erdoğan-Esad görüşmesini ele aldı mı?
Sputnik Türkiye
Suriye-Türkiye yakınlaşması ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad'ın görüşmesi için zemin hazırlığı sürerken Kremlin'deki Putin-Esad zirvesinde... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T13:54+0300
2024-07-25T14:05+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam Moskova'da bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'ın olası Erdoğan-Esad görüşmesini bölgedeki durumla ilgili istişareler kapsamında ele aldığını belirtti.Gazeteciler, basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kremlin'deki temaslar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme ihtimalinin görüşülüp görülmediğini ve Esad'ın Putin'den İsrail'e karşı güvenliğin sağlanması konusunda yardım isteyip istemediğini sordu.Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ve bölgedeki durumla bağlantılı tüm konularda etraflı bir görüş alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, "Dolayısıyla Sizin sözünü ettiğiniz konuların birçoğu da o veya bu şekilde tartışıldı. Tüm söyleyebileceğim bu" yanıtını verdi.Peskov, bir soru üzerine Putin ve Esad'ın Ukrayna'daki durum hakkında istişarede bulunmadığını, görüşmedeki ana konunun Suriye ve çevresindeki durum olduğunu vurguladı.12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.15 Temmuz'da Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çağrısına da değindiği mesajında "Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır" diyen Esad, Ankara'dan uluslararası hukuk ilkelerine uymasını beklediklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turkiye-suriye-yakinlasmasi-gundemdeyken-putin-ve-esad-moskovada-gorustu-1086192014.html
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rusya, suriye, türkiye, vladimir putin, esad, beşar esad, recep tayyip erdoğan, türkiye-suriye ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, kremlin, dmitriy peskov
rusya, suriye, türkiye, vladimir putin, esad, beşar esad, recep tayyip erdoğan, türkiye-suriye ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin'den açıklama: Putin ve Esad, olası Erdoğan-Esad görüşmesini ele aldı mı?

13:54 25.07.2024 (güncellendi: 14:05 25.07.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Suriye-Türkiye yakınlaşması ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad'ın görüşmesi için zemin hazırlığı sürerken Kremlin'deki Putin-Esad zirvesinde bu konuya da değinildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam Moskova'da bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'ın olası Erdoğan-Esad görüşmesini bölgedeki durumla ilgili istişareler kapsamında ele aldığını belirtti.

Gazeteciler, basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kremlin'deki temaslar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme ihtimalinin görüşülüp görülmediğini ve Esad'ın Putin'den İsrail'e karşı güvenliğin sağlanması konusunda yardım isteyip istemediğini sordu.

Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ve bölgedeki durumla bağlantılı tüm konularda etraflı bir görüş alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, "Dolayısıyla Sizin sözünü ettiğiniz konuların birçoğu da o veya bu şekilde tartışıldı. Tüm söyleyebileceğim bu" yanıtını verdi.

Peskov, bir soru üzerine Putin ve Esad'ın Ukrayna'daki durum hakkında istişarede bulunmadığını, görüşmedeki ana konunun Suriye ve çevresindeki durum olduğunu vurguladı.

12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.

15 Temmuz'da Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çağrısına da değindiği mesajında "Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır" diyen Esad, Ankara'dan uluslararası hukuk ilkelerine uymasını beklediklerini ifade etmişti.
putin esad - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
DÜNYA
Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü
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