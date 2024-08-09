https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/iran-devrim-muhafizlarindan-gozdagi-yuksek-patlayici-basliklara-sahip-yeni-fuzeler-teslim-alindi-1086676387.html
İran Devrim Muhafızları'ndan gözdağı: Yüksek patlayıcı başlıklara sahip yeni füzeler teslim alındı
İran Devrim Muhafızları'ndan gözdağı: Yüksek patlayıcı başlıklara sahip yeni füzeler teslim alındı
Sputnik Türkiye
Haniye suikasti sonrası İsrail ve İran arasındaki gerilimin had safhaya çıktığı bir dönemde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun donanması yeni füzelerle... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T13:33+0300
2024-08-09T13:33+0300
2024-08-09T13:33+0300
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Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/israil-kararini-verdi-ateskes-ve-esir-takasi-muzakereleri-icin-heyet-gonderecek-1086675157.html
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iran, iran devrim muhafızları, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), tahran, ismail haniye, ismail heniyye, abd, gemisavar füzesi
iran, iran devrim muhafızları, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), tahran, ismail haniye, ismail heniyye, abd, gemisavar füzesi
İran Devrim Muhafızları'ndan gözdağı: Yüksek patlayıcı başlıklara sahip yeni füzeler teslim alındı
Haniye suikasti sonrası İsrail ve İran arasındaki gerilimin had safhaya çıktığı bir dönemde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun donanması yeni füzelerle güçlendirildi.
Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.
Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.