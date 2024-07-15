https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/esaddan-erdoganin-gorusme-cagrisina-yanit-1085878168.html

Esad'dan Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt

Esad'dan Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt

Sputnik Türkiye

Suriye lideri Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşme ve ilişkileri normalleştirme çağrılarına yanıt verdi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:19+0300

2024-07-15T17:19+0300

2024-07-15T17:33+0300

dünya

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beşar esad

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recep tayyip erdoğan

türkiye-suriye ilişkileri

türkiye-suriye sınırı

suriye krizi

suriye dışişleri bakanlığı

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısını değerlendirdiği açıklamasında, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad, Erdoğan'ın çağrısı ışığında Cumhurbaşkanı'yla görüşme olasılığına dair sorular üzerine "Şayet görüşme ülkenin çıkarlarına uygun olursa, yapacağım" yanıtını verdi.'Uluslararası hukuka uyulursa Türkiye'ye doğru adım atarız'Esad'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çağrıları da anımsatıldı."Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır" diyen Esad, Ankara'dan uluslararası hukuk ilkelerine uymasını beklediklerini ifade etti.Esad, "Tutumumuz bu şekilde, zira Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların başarılı olmasını temenni ediyoruz" diye vurguladı.Suriye Dışişleri'nden de yanıt gelmiştiSuriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrılarına, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' bir mesaj paylaşmıştı.Bakanlık, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye’nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/turkiyenin-normallesme-cagrilarina-iliskin-suriye-disisleri-bakanligindan-aciklama--1085837507.html

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suriye, esad, beşar esad, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-suriye ilişkileri, türkiye-suriye sınırı, suriye krizi, suriye dışişleri bakanlığı, suriye hükümeti