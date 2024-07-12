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Erdoğan: Bazı müttefiklerimizin PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir
Erdoğan: Bazı müttefiklerimizin PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T01:13+0300
2024-07-12T01:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bazı müttefiklerimizin PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir

01:13 12.07.2024 (güncellendi: 01:34 12.07.2024)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Zirve programımızı biraz önce bitirdiğimiz oturumla tamamladık. Tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Genel Sekreter Stoltenberg ve ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum. 2.5 yıldır devam eden Rusya Ukrayna savaşı karşısında uluslararası hukuktan yana duruş sergiliyoruz. Somut adımlar konusunda mutabık kaldık.
Karadeniz girişimiyle taçlandırdığımız temaslara yeniden başlanması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Değerlendirmelerimizi zirve boyunca müttefiklerimizle paylaştım. İlk oturumda, ittifak savunmasını ilgilendiren konuları istişare ettik.
Savunma harcamalarında yüzde 2 hedef eşiğini aştık. Birlik ve dayanışma ruhunun 32 müttefik tarafından samimiyetle benimsenmesi gerekiyor. Terörle mücadele alanında çabaların artırılması önemlidir. NATO'nun terörizmle mücadele belgesini geçtiğimiz yıl güncellemiştik. Türkiye terörün kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır örgüte ve farklı yapılara karşı ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir.
Mevcut uluslararası ortamda Türkiye’nin her zaman olduğu gibi müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu, sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım.
NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da bunu gerektirir.
Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir.
Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkati çektim.
Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına dikkat çektim. Filistin topraklarında kalıcı barışın sağlanması açlıkla imtihan edilen Gazze halkına gerekli yardımların ulaşması için Netanyahu'ya gerekli baskının yapılması konusunda baskıya çağırıyorum.
Netanyahu yönetimi, yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.
İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir.
Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.
Dünyamız zaten yeterince gerilim yaşamaktadır yenilerini eklemenin manası yoktur. Oturumda ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin tam olduğunun altını çizdim. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. Zirve kapsamında Macaristan, Yunanistan, İtalya, Ukrayna ve Birleşik Krallık liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. ABD, İspanya, İzlanda Romanya ve Hollanda liderleriyle de sohbetlerimiz oldu. Sayın Rutte'ye bu zorlu görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Genel Sekreter Stoltenberg'e de teşekkür ediyorum.
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