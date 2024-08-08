https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/norvec-israill-temsilcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1086650643.html
Norveç, İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Norveç, İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T19:50+0300
2024-08-08T19:50+0300
2024-08-08T19:51+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından harekete geçen Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu."Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm” diyen Eide, Norveç hükümetinin İsrail’in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.‘İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır’İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, “İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır” ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
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Norveç, İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
19:50 08.08.2024 (güncellendi: 19:51 08.08.2024)
İsrail’in Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından harekete geçen Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.
"Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm” diyen Eide, Norveç hükümetinin İsrail’in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.
‘İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır’
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, “İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır” ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı.