https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/norvec-israill-temsilcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1086650643.html

Norveç, İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Norveç, İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Sputnik Türkiye

İsrail’in Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T19:50+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

ortadoğu

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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından harekete geçen Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu."Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm” diyen Eide, Norveç hükümetinin İsrail’in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.‘İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır’İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, “İsrail karşıtı davranışlarının bir bedeli vardır” ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html

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