https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html

Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak

Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetinin silah yoluyla Gazze Şeridi’ni Batı Şeria’dan ayıramayacağından emin olduklarını belirtti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T07:48+0300

2024-08-07T07:48+0300

2024-08-07T08:55+0300

dünya

filistin

mahmud abbas

gazze şeridi

batı şeria

doğu kudüs

israil

vergi

mahkeme

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Rusya ziyaretine hazırlanan Abbas, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail işgalci hükümeti, barışçıl çözüm yerine Gazze Şeridi’ni Batı Şeria ve Kudüs’ten ayırmak için askeri program uyguluyor. Ancak bu politikaları başarılı olamayacak” ifadesini kullandı.Abbas, İsrail’in Filistin hükümeti adına toplanan ve aylardır alıkoyduğu gümrük vergilerini iade etmemesi durumunda uluslararası mahkemelere başvuracaklarını söyledi.İsrail’in 1994 Paris Ekonomi Protokolü gereğince kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topladığını ve bunları Filistin’e ait hesaplara aktardığını anımsatan Abbas, “Bu fonlara el konulması, uluslararası hukuk ihlalidir ve biz bu konuda sessiz kalmayacağız. Bu, Filistin Hükümeti'nin halka karşı yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyen ciddi bir mali ve ekonomik krize neden oldu” dedi.‘Doğu Kudüs olmadan genel seçimler yapılmayacak’Filistin seçimlerine ilişkin soruya, bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyen Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:Halihazırda Filistin hükümeti için önceliğin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sona ermesi olduğunu anlatan Abbas, “Hamas'ın ulusal uzlaşı şartlarını kabul etmesi halinde, Gazze'deki savaş sona erdikten sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti kurulmasına ilişkin yasal istişareler başlayacak. Üç ay önce siyasi gruplara mensup olmayan Filistinli profesyonel kadrolardan oluşan bir teknokrat hükümet kuruldu. Bu hükümet, Batı Şeria ve Kudüs'te olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de halkımıza karşı sorumluluklarını aynı ölçüde yerine getirmektedir” diye anlattı.‘BM'ye tam üyelik için çalışmaya devam edeceğiz’‘İsrail işgali bitmeden dünyada barışa ulaşılamaz’Abbas, İsrail parlamentosunda Filistin’in kurulmasına karşı kabul edilen kararı “uluslararası hukuk ve Ortadoğu çatışmasının siyasi çözümüne temel teşkil eden daha önce imzalanmış tüm anlaşmaların açık bir ihlali” olarak niteledi.Bu oylamanın “Birleşmiş Milletler ve dünya güçleri tarafından benimsenen iki devletli çözüme ve Filistin Devleti'nin yüzden fazla uluslararası kuruluş ve anlaşmaya tam taraf olduğu gerçeğine aykırı olduğunu” kaydeden Filistin lideri, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html

filistin

gazze şeridi

batı şeria

doğu kudüs

israil

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filistin, mahmud abbas, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, israil, vergi, mahkeme