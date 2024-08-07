Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak
Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetinin silah yoluyla Gazze Şeridi’ni Batı Şeria’dan ayıramayacağından emin olduklarını belirtti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T07:48+0300
2024-08-07T08:55+0300
dünya
filistin
mahmud abbas
gazze şeridi
batı şeria
doğu kudüs
israil
vergi
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044390304_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_729f2174843853806c8d7a6801623b77.jpg
Rusya ziyaretine hazırlanan Abbas, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail işgalci hükümeti, barışçıl çözüm yerine Gazze Şeridi’ni Batı Şeria ve Kudüs’ten ayırmak için askeri program uyguluyor. Ancak bu politikaları başarılı olamayacak” ifadesini kullandı.Abbas, İsrail’in Filistin hükümeti adına toplanan ve aylardır alıkoyduğu gümrük vergilerini iade etmemesi durumunda uluslararası mahkemelere başvuracaklarını söyledi.İsrail’in 1994 Paris Ekonomi Protokolü gereğince kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topladığını ve bunları Filistin’e ait hesaplara aktardığını anımsatan Abbas, “Bu fonlara el konulması, uluslararası hukuk ihlalidir ve biz bu konuda sessiz kalmayacağız. Bu, Filistin Hükümeti'nin halka karşı yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyen ciddi bir mali ve ekonomik krize neden oldu” dedi.‘Doğu Kudüs olmadan genel seçimler yapılmayacak’Filistin seçimlerine ilişkin soruya, bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyen Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:Halihazırda Filistin hükümeti için önceliğin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sona ermesi olduğunu anlatan Abbas, “Hamas'ın ulusal uzlaşı şartlarını kabul etmesi halinde, Gazze'deki savaş sona erdikten sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti kurulmasına ilişkin yasal istişareler başlayacak. Üç ay önce siyasi gruplara mensup olmayan Filistinli profesyonel kadrolardan oluşan bir teknokrat hükümet kuruldu. Bu hükümet, Batı Şeria ve Kudüs'te olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de halkımıza karşı sorumluluklarını aynı ölçüde yerine getirmektedir” diye anlattı.‘BM'ye tam üyelik için çalışmaya devam edeceğiz’‘İsrail işgali bitmeden dünyada barışa ulaşılamaz’Abbas, İsrail parlamentosunda Filistin’in kurulmasına karşı kabul edilen kararı “uluslararası hukuk ve Ortadoğu çatışmasının siyasi çözümüne temel teşkil eden daha önce imzalanmış tüm anlaşmaların açık bir ihlali” olarak niteledi.Bu oylamanın “Birleşmiş Milletler ve dünya güçleri tarafından benimsenen iki devletli çözüme ve Filistin Devleti'nin yüzden fazla uluslararası kuruluş ve anlaşmaya tam taraf olduğu gerçeğine aykırı olduğunu” kaydeden Filistin lideri, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
filistin
gazze şeridi
batı şeria
doğu kudüs
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044390304_0:0:1600:1199_1920x0_80_0_0_65d9ff1cb08184712998cb379eac2121.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, mahmud abbas, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, israil, vergi, mahkeme
filistin, mahmud abbas, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, israil, vergi, mahkeme

Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak

07:48 07.08.2024 (güncellendi: 08:55 07.08.2024)
© REUTERS / Mohamad TorokmanMahmud Abbas
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© REUTERS / Mohamad Torokman
Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetinin silah yoluyla Gazze Şeridi’ni Batı Şeria’dan ayıramayacağından emin olduklarını belirtti.
Rusya ziyaretine hazırlanan Abbas, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail işgalci hükümeti, barışçıl çözüm yerine Gazze Şeridi’ni Batı Şeria ve Kudüs’ten ayırmak için askeri program uyguluyor. Ancak bu politikaları başarılı olamayacak” ifadesini kullandı.
Abbas, İsrail’in Filistin hükümeti adına toplanan ve aylardır alıkoyduğu gümrük vergilerini iade etmemesi durumunda uluslararası mahkemelere başvuracaklarını söyledi.
Başta ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden, Filistinlilerin alıkonulan paralarının serbest bırakılması için işgalci devlet hükümetine baskı yapmalarını talep ettik. İsrail'in imzalanan anlaşmalar gereği bu paraları bize iade etmemesi halinde bu konuyu uluslararası kuruluşlar ve mahkemelerde gündeme getireceğiz.
İsrail’in 1994 Paris Ekonomi Protokolü gereğince kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topladığını ve bunları Filistin’e ait hesaplara aktardığını anımsatan Abbas, “Bu fonlara el konulması, uluslararası hukuk ihlalidir ve biz bu konuda sessiz kalmayacağız. Bu, Filistin Hükümeti'nin halka karşı yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyen ciddi bir mali ve ekonomik krize neden oldu” dedi.

‘Doğu Kudüs olmadan genel seçimler yapılmayacak’

Filistin seçimlerine ilişkin soruya, bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyen Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Seçimlerin yapılması için defalarca çağrıda bulunduk ve Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te yapabildiğimiz takdirde bu seçimleri yapmayı planlamaya devam ediyoruz. İsrail bunu engelliyor. Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası ve başkenti olduğu için, Kudüs'teki vatandaşlarımızın katılımı sağlanana kadar başkanlık ve parlamento seçimlerini ertelemeye karar verdik. Bu, Doğu Kudüs’te yaşayan yurttaşlarımızın seçme ve seçilme yönündeki yasal haklarının yerine getirilmesi olacak. 1996, 2005 ve 2006 yıllarında da böyleydi. Bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Halihazırda Filistin hükümeti için önceliğin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sona ermesi olduğunu anlatan Abbas, “Hamas'ın ulusal uzlaşı şartlarını kabul etmesi halinde, Gazze'deki savaş sona erdikten sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti kurulmasına ilişkin yasal istişareler başlayacak. Üç ay önce siyasi gruplara mensup olmayan Filistinli profesyonel kadrolardan oluşan bir teknokrat hükümet kuruldu. Bu hükümet, Batı Şeria ve Kudüs'te olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de halkımıza karşı sorumluluklarını aynı ölçüde yerine getirmektedir” diye anlattı.

‘BM'ye tam üyelik için çalışmaya devam edeceğiz’

Filistin devletinin tam üyeliğini ve yeni ülkeler tarafından tanınmasını sağlamak amacıyla BM nezdindeki çalışmalarımızı sürdürecek ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarının işgaline son verilmesi için siyasi, diplomatik ve hukuki çabalarımızı sürdüreceğiz.

‘İsrail işgali bitmeden dünyada barışa ulaşılamaz’

Abbas, İsrail parlamentosunda Filistin’in kurulmasına karşı kabul edilen kararı “uluslararası hukuk ve Ortadoğu çatışmasının siyasi çözümüne temel teşkil eden daha önce imzalanmış tüm anlaşmaların açık bir ihlali” olarak niteledi.
Bu oylamanın “Birleşmiş Milletler ve dünya güçleri tarafından benimsenen iki devletli çözüme ve Filistin Devleti'nin yüzden fazla uluslararası kuruluş ve anlaşmaya tam taraf olduğu gerçeğine aykırı olduğunu” kaydeden Filistin lideri, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İsrail işgali sona erdirilmeden, toprakları üzerinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulmadan ve Filistin halkına özgürlük ve onur içinde yaşama ve geleceğini seçme hakkı tanınmadan bölgede ve dünyada barış ve güvenliğe ulaşılamaz.
Vladimir Putin & Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
DÜNYA
Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak
Dün, 08:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала