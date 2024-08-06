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ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı cezasını' durdurmayı reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı cezasını' durdurmayı reddetti
Sputnik Türkiye
Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'ne porno yıldızına ödenen sus payı davasının durdurulması için teklifte bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen teklif... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:32+0300
2024-08-06T13:32+0300
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ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Missouri eyaletinin, Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili suçlamalardan dolayı mahkûm edilmesinin ardından verilecek cezanın durdurulması yönündeki teklifini reddetti ve ilgili yayın yasağı emrini 5 Kasım başkanlık seçimlerinden sonraya bıraktı.Yargıçların Pazartesi günkü kararı, Missouri eyaletinin Trump'a karşı açtığı davanın, Beyaz Saray'ı geri kazanmaya çalışan Cumhuriyetçi başkan adayının, ABD Anayasası uyarınca seçmenlerin kendisini dinleme hakkını ihlal ettiğini iddia eden bir davaya yanıt olarak geldi.Bu yılki seçimlerde Cumhuriyetçi aday Trump, porno yıldızı Stormy Daniels ile seks yaptığını reddediyor ve Eylül ayında verilmesi planlanan cezasının ardından mahkumiyetine itiraz edeceğine yemin etti. Ayrıca, eski bir başkan olarak kendisine geniş bir dokunulmazlık veren Temmuz ayındaki Yüksek Mahkeme kararına işaret ederek mahkumiyetin bozulmasını sağlamaya çalışıyor. Bu karar, seçimden önce Washington'da seçim müdahalesi suçlamasıyla yargılanma olasılığını neredeyse ortadan kaldırdı.Trump neden suçlu bulunmuştu?Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024 suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.Bu durum, Trump'ı 2024 seçimlerinde nasıl etkileyecek? Missouri Başsavcısı Andrew Bailey, Missouri'nin seçim sonrasına kadar yürürlükte kalmasını istediği New York konuşma yasağının, Cumhuriyetçi Parti başkan adayının ülke çapındaki seçim kampanyası sırasında söyleyebileceği şeyleri yanlış bir şekilde sınırladığını ve Trump'ın alacağı nihai cezanın seyahat etme yeteneğini etkileyebileceğini savundu.Başsavcı Bailey, "New York'un eylemleri, Missouri seçmenlerinin ve oy kullananların haklarını ihlal etme tehdidinde bulunan bir anayasal zarar yarattı" diye yazdı.Yüksek Mahkeme genellikle temyiz başvurularını ele alsa da eyalet uyuşmazlıklarında duruşma mahkemesi olarak da görev yapabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/biden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-veren-karari-tehlikeli-bir-emsal-diye-elestirdi-1085430078.html
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donald trump, abd, abd yüksek mahkemesi, abd seçimleri, dava
donald trump, abd, abd yüksek mahkemesi, abd seçimleri, dava

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı cezasını' durdurmayı reddetti

13:32 06.08.2024
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'ne porno yıldızına ödenen sus payı davasının durdurulması için teklifte bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen teklif, dava hükümlerinin hala geçerli olduğu anlamına geliyor. Hüküm giymemek için elinden geleni yapan Trump'ın teklifi reddedildi.
ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Missouri eyaletinin, Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili suçlamalardan dolayı mahkûm edilmesinin ardından verilecek cezanın durdurulması yönündeki teklifini reddetti ve ilgili yayın yasağı emrini 5 Kasım başkanlık seçimlerinden sonraya bıraktı.
Yargıçların Pazartesi günkü kararı, Missouri eyaletinin Trump'a karşı açtığı davanın, Beyaz Saray'ı geri kazanmaya çalışan Cumhuriyetçi başkan adayının, ABD Anayasası uyarınca seçmenlerin kendisini dinleme hakkını ihlal ettiğini iddia eden bir davaya yanıt olarak geldi.
Bu yılki seçimlerde Cumhuriyetçi aday Trump, porno yıldızı Stormy Daniels ile seks yaptığını reddediyor ve Eylül ayında verilmesi planlanan cezasının ardından mahkumiyetine itiraz edeceğine yemin etti.
Ayrıca, eski bir başkan olarak kendisine geniş bir dokunulmazlık veren Temmuz ayındaki Yüksek Mahkeme kararına işaret ederek mahkumiyetin bozulmasını sağlamaya çalışıyor. Bu karar, seçimden önce Washington'da seçim müdahalesi suçlamasıyla yargılanma olasılığını neredeyse ortadan kaldırdı.

Trump neden suçlu bulunmuştu?

Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024 suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.

Bu durum, Trump'ı 2024 seçimlerinde nasıl etkileyecek?

Missouri Başsavcısı Andrew Bailey, Missouri'nin seçim sonrasına kadar yürürlükte kalmasını istediği New York konuşma yasağının, Cumhuriyetçi Parti başkan adayının ülke çapındaki seçim kampanyası sırasında söyleyebileceği şeyleri yanlış bir şekilde sınırladığını ve Trump'ın alacağı nihai cezanın seyahat etme yeteneğini etkileyebileceğini savundu.
Başsavcı Bailey, "New York'un eylemleri, Missouri seçmenlerinin ve oy kullananların haklarını ihlal etme tehdidinde bulunan bir anayasal zarar yarattı" diye yazdı.
Yüksek Mahkeme genellikle temyiz başvurularını ele alsa da eyalet uyuşmazlıklarında duruşma mahkemesi olarak da görev yapabiliyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi
2 Temmuz, 11:35
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