https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/biden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-veren-karari-tehlikeli-bir-emsal-diye-elestirdi-1085430078.html

Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi

Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için selefi Donald Trump... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T11:35+0300

2024-07-02T11:35+0300

2024-07-02T12:20+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

abd yüksek mahkemesi

abd 2020 başkanlık seçimleri

kongre baskını

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da mikrofonların karşısına çıkarak Yüksek Mahkeme’nin kararını değerlendirdi.Amerikan halkının, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin “yanıtlar alma hakkına sahip olduğunu” kaydeden Biden, ancak mahkeme kararının böyle bir gelişmeyi imkansız hale getirdiğini savundu.Mahkeme kararının ayrıca Trump’ın Kongre baskını davasında ceza alma şansını azalttığını dile getiren ABD lideri, böyle bir kararın ardından ABD başkanlarının istedikleri gibi yasaları ihlal edebileceğini iddia etti.ABD Yüksek Mahkemesi, dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.Mahkemenin kararı, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalarla yargılama tarihini uzun süre erteleyeceği yorumlarına neden olmuştu.6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-1085413853.html

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abd, joe biden, donald trump, abd yüksek mahkemesi, abd 2020 başkanlık seçimleri, kongre baskını