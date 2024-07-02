https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/biden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-veren-karari-tehlikeli-bir-emsal-diye-elestirdi-1085430078.html
Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi
Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için selefi Donald Trump... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T11:35+0300
2024-07-02T11:35+0300
2024-07-02T12:20+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
abd yüksek mahkemesi
abd 2020 başkanlık seçimleri
kongre baskını
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da mikrofonların karşısına çıkarak Yüksek Mahkeme’nin kararını değerlendirdi.Amerikan halkının, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin “yanıtlar alma hakkına sahip olduğunu” kaydeden Biden, ancak mahkeme kararının böyle bir gelişmeyi imkansız hale getirdiğini savundu.Mahkeme kararının ayrıca Trump’ın Kongre baskını davasında ceza alma şansını azalttığını dile getiren ABD lideri, böyle bir kararın ardından ABD başkanlarının istedikleri gibi yasaları ihlal edebileceğini iddia etti.ABD Yüksek Mahkemesi, dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.Mahkemenin kararı, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalarla yargılama tarihini uzun süre erteleyeceği yorumlarına neden olmuştu.6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-1085413853.html
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abd, joe biden, donald trump, abd yüksek mahkemesi, abd 2020 başkanlık seçimleri, kongre baskını
abd, joe biden, donald trump, abd yüksek mahkemesi, abd 2020 başkanlık seçimleri, kongre baskını
Biden, Trump'a 'kısmi dokunulmazlık' veren kararı 'tehlikeli bir emsal' diye eleştirdi
11:35 02.07.2024 (güncellendi: 12:20 02.07.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için selefi Donald Trump hakkında 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna karar vermesini 'tehlikeli bir emsal' olarak niteledi.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da mikrofonların karşısına çıkarak Yüksek Mahkeme’nin kararını değerlendirdi.
Bugünkü karar kesin olarak başkanın yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı olmadığı anlamına geliyor. Bu da yeni bir uygulama. Bu tehlikeli bir emsal, çünkü yönetimin yetkileri artık mevzuat ve hatta ABD Yüksek Mahkemesi tarafından sınırlandırılamayacak.
Amerikan halkının, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin “yanıtlar alma hakkına sahip olduğunu” kaydeden Biden, ancak mahkeme kararının böyle bir gelişmeyi imkansız hale getirdiğini savundu.
Mahkeme kararının ayrıca Trump’ın Kongre baskını davasında ceza alma şansını azalttığını dile getiren ABD lideri, böyle bir kararın ardından ABD başkanlarının istedikleri gibi yasaları ihlal edebileceğini iddia etti.
ABD Yüksek Mahkemesi, dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.
Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.
Mahkemenin kararı, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalarla yargılama tarihini uzun süre erteleyeceği yorumlarına neden olmuştu.
6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.