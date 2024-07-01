https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kismi-dokunulmazlik-1085413853.html

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump’a ‘kısmi dokunulmazlık’

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump’a ‘kısmi dokunulmazlık’

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık yarışında emin adımlarla ilerleyen Donald Trump'ın yasal kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığı olduğuna karar verdi. Mahkeme... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T18:01+0300

2024-07-01T18:01+0300

2024-07-01T18:02+0300

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Belgede, Trump ve diğer eski ABD liderleri için cezai kovuşturmaya karşı tam dokunulmazlığın ‘anayasal yetki’ kapsamındaki eylemleri kapsadığı belirtilirken, yazılı açıklamanın devamında, “Eski ABD Başkanı, ayrıca ‘resmi yetkileri kapsamındaki’ tüm eylemler için en azından muhtemel kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahiptir” ifadelerine yer verildi.Mahkeme, başkanın diğer eylemleri için dokunulmazlığın söz konusu olmadığına vurgu yaparken, ayrıca daha önce temyiz mahkemesi tarafından verilen ve Trump'ın yasadışı güç elde etme girişimlerini içeren davada yasal kovuşturmadan muaf tutulamayacağına hükmeden kararı da bozdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-abd-devletini-fasistlikle-new-york-mahkemesini-de-siyasi-olmakla-sucladi-1084400689.html

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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden