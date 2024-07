https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/diyanetten-olimpiyat-acilis-torenindeki-goruntulere-tepki-sapkin-bir-zihniyetin-boy-gosterisi-1086341976.html

Diyanet'ten olimpiyat açılış törenindeki görüntülere tepki: 'Sapkın bir zihniyetin boy gösterisi'

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın bir noktasında ortaya çıkan herhangi bir anlayışın, zaman ve mekan sınırı olmaksızın tüm dünyayı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

son akşam yemeği tablosu

2024 paris olimpiyatları

açılış töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Olimpiyatları açılış töreninde kasıtlı olarak öne çıkarılan pedofili ve LGBT unsurları, küresel fesat merkezlerinin çirkin yüzünü açıkça ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu.Bu süreçlerin en vahim yönünün inanca, ahlaka ve değerlere yönelik suikastlar karşısında milletlerin, toplumların ve özellikle genç nesillerin savunmasız kalması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tarih boyunca insanlığın cahiliyeye hapsolduğu dönemlerde, 'fıtratı tahrip eden sapkın anlayış ve uygulamaların' olageldiği anımsatıldı.İletişim ve etkileşim imkanlarının 'baş döndürücü' boyutlara ulaştığı günümüzde bu tür yaklaşımların yıkıcı etkisinin her zamankinden fazla olduğu, bir bölgeyi değil, tüm insanlığı tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "İnsanın maddi ve manevi gerçekliğini, varoluşsal değerini ve saygınlığını hiçe sayan, onu özüne yabancılaştıran söz konusu yaklaşımların başında cinsel yönelim özgürlüğü adı altında, her türlü yozlaşmaya zemin teşkil eden 'cinsiyetsizleştirme' politikaları gelmektedir" ifadelerine yer verildi.'LGBT söylemleri bir özgürlük çağrısı değil'Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tüm dünyada canlı yayınlanan programın, özellikle gençlerin duygu ve düşüncelerini cinsiyet ekseninde suiistimal etmeyi hedefleyen 'sapkın bir zihniyetin boy gösterisine' dönüştüğü ifade edilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak meşru hale getirilemez'"Bilinmelidir ki, yeryüzünün en seçkin ve değerli varlığı olan insanın tertemiz fıtratını bozmayı amaçlayan hiçbir anlayış, dini ve insani değerleri aşağılayan hiçbir yaklaşım, ahlaksızlığı teşvik eden hiçbir faaliyet, özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak meşru hale getirilemez" vurgusu yapılan açıklamada, kulu Rabb'inden uzaklaştıran, ilahi vahye ve bütün peygamberlerin uyarılarına açıkça karşı çıkan, aileyi ve sağlıklı bir toplum yapısını yok etmeyi hedefleyen cinsiyetsizleştirme politikalarının, sağduyu sahibi herkes tarafından 'lanetlenmeye müstahak' olduğu belirtildi.İnsanlık ailesi olarak bu sapkın anlayışlara karşı insanlığın geleceğini korumak adına kolektif bir duruş sergilemenin zorunluluk haline geldiği kaydedilen açıklamada, bilhassa batı toplumlarının yöneticilerine, entelektüellerine, dini liderlerine, sivil toplum önderlerine, aklıselim sahibi her ferdine bu konuda büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inancı, ahlakı ve insanın nezih varlığını tehdit eden her türlü söylem ve eylem karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, başta cinsiyetsizlik olmak üzere, gençlerin inanç dünyalarını, benlik algılarını ve kimlik bilinçlerini yaralayan akımlar karşısında, Başkanlığın, gençleri iyiye ve doğruya yönlendirmeyi sürdüreceği kaydedildi.Açıklamada, "Sanatı ve sporu insana değer katan vasfıyla destekleyerek teşvik ediyor, bu vesileyle ülkemizi temsil eden sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

