Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
07:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:26
9 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
07:56
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
08:05
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
08:46
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
09:14
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
10:04
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
10:22
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
10:36
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
11:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:27
3 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
11:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
12:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Canlı
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
16:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Canlı
16:26
3 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:37
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
17:14
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:00
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
19:55
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
20:00
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
20:11
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
20:20
4 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
20:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
20:40
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:00
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
21:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
21:23
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
21:42
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
21:50
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
22:11
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
22:22
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
22:40
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
22:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
23:17
5 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
23:52
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
09:00
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
09:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
11:46
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:10
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
20:54
1 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
21:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
21:10
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
21:21
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
21:53
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
22:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
22:19
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/paristeki--son-aksam-yemegine-tepkiler-buyuyor-1086280893.html
Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor
Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor
Sputnik Türkiye
Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:38+0300
2024-07-28T16:38+0300
dünya
fransa
paris
olimpiyat oyunları
açılış töreni
leonardo da vinci
son akşam yemeği tablosu
lgbt
batı
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086280736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d472f1e4e16de6029419fd11250002e.jpg
Başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması ve ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Fransa ve tüm dünyadan büyük tepki almaya devam ediyor.Sen Nehri’nde yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performans ve videoların sergilendiği televizyon yayınlarıyla dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabında, törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.Başrahip Yulio, “İsa Mesih’in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir” dedi.Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa’da ortaya konan sahneye tepki gösterdi.'Sıradan insanlar fark edemiyor'Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, “Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. ​​Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar” şeklinde konuştu.Fransız partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, "alay edilmesinden hoşlanmadım" sözleriyle eleştirdi.LFI lideri Melenchon da kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu canlandırmaya tepki gösterdi.Açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım" ifadesini kullanan Melenchon, ‘inananları gücendirme riskini almaya’ gerek olmadığını vurguladı.Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil" diyerek, bu olayın sorumlusunun her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu belirtti.Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette, X hesabından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerine yer verdi.Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, gösteriyi "bir tür iğrenç, küstah alaycılık" şeklinde nitelendirmiş ve Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini söyledi.Medvedev’den sert eleştiriParis’teki performansla ilgili değerlendirmesine, “Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası’nı hatırlayın” diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.Medvedev, yorumunda “Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!” çağrısında bulundu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/orbandan-batiya-ahlak-elestirisi-1086277259.html
fransa
paris
batı
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086280736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e66cbb3f3c50ce39a7ddde32d6c305be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, paris, olimpiyat oyunları, açılış töreni, leonardo da vinci, son akşam yemeği tablosu, lgbt, batı, avrupa, rusya, macaristan
fransa, paris, olimpiyat oyunları, açılış töreni, leonardo da vinci, son akşam yemeği tablosu, lgbt, batı, avrupa, rusya, macaristan

Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor

16:38 28.07.2024
© AFP 2023 / RICARDO MAZALANParis Olimpiyat Oyunları
Paris Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
© AFP 2023 / RICARDO MAZALAN
Abone ol
Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasına tepkiler büyüyor.
Başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması ve ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Fransa ve tüm dünyadan büyük tepki almaya devam ediyor.
Sen Nehri’nde yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performans ve videoların sergilendiği televizyon yayınlarıyla dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabında, törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.
Başrahip Yulio, “İsa Mesih’in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir” dedi.
Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:
Durum çok ama çok tehlikeli. Dünyada sınırları aşan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından eşcinsellerin ve eşcinsel olmayanların kullanılması, kasıtlı ve sistematik bir süreç içerisinde dinin içeriğini boşaltmaya yönelik tehlikeli bir süreçtir.
Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa’da ortaya konan sahneye tepki gösterdi.

'Sıradan insanlar fark edemiyor'

Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, “Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. ​​Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar” şeklinde konuştu.
Fransız partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, "alay edilmesinden hoşlanmadım" sözleriyle eleştirdi.
LFI lideri Melenchon da kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu canlandırmaya tepki gösterdi.
Açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım" ifadesini kullanan Melenchon, ‘inananları gücendirme riskini almaya’ gerek olmadığını vurguladı.
Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil" diyerek, bu olayın sorumlusunun her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu belirtti.
Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette, X hesabından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerine yer verdi.
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.
ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, gösteriyi "bir tür iğrenç, küstah alaycılık" şeklinde nitelendirmiş ve Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini söyledi.

Medvedev’den sert eleştiri

Paris’teki performansla ilgili değerlendirmesine, “Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası’nı hatırlayın” diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.
Medvedev, yorumunda “Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!” çağrısında bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
DÜNYA
Orban'dan Batı'ya ahlak eleştirisi
14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала