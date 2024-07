https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/paristeki--son-aksam-yemegine-tepkiler-buyuyor-1086280893.html

Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor

Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

Başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması ve ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Fransa ve tüm dünyadan büyük tepki almaya devam ediyor.Sen Nehri’nde yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performans ve videoların sergilendiği televizyon yayınlarıyla dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabında, törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.Başrahip Yulio, “İsa Mesih’in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir” dedi.Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa’da ortaya konan sahneye tepki gösterdi.'Sıradan insanlar fark edemiyor'Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, “Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. ​​Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar” şeklinde konuştu.Fransız partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, "alay edilmesinden hoşlanmadım" sözleriyle eleştirdi.LFI lideri Melenchon da kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu canlandırmaya tepki gösterdi.Açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım" ifadesini kullanan Melenchon, ‘inananları gücendirme riskini almaya’ gerek olmadığını vurguladı.Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil" diyerek, bu olayın sorumlusunun her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu belirtti.Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette, X hesabından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerine yer verdi.Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, gösteriyi "bir tür iğrenç, küstah alaycılık" şeklinde nitelendirmiş ve Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini söyledi.Medvedev’den sert eleştiriParis’teki performansla ilgili değerlendirmesine, “Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası’nı hatırlayın” diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.Medvedev, yorumunda “Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!” çağrısında bulundu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" diye konuştu.

