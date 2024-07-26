Abdulkadir Selvi: Amerika’nın utanç günü, Gazze’deki katliamın suç ortağı olduğu tescillendi

Çocuk katili, Gazze katliamcısı, soykırımcı, terörist, günümüzün Hitler’i olan Netanyahu 24 Temmuz’da ABD kongresinde onur konuğu olarak konuşturuldu. 1 saat süren konuşması boyunca tam 72 kez ayakta alkışlandı. Her 40 saniyede bir ayağa kalkıp alkışladılar. Kongre salonuna girerken 3 dakika 40 saniye boyunca alkışlar dinmedi. Netanyahu dahi, “Burada alkışlamayın” demek durumunda kaldı. Kongre üyeleri öyle coşkuluydu ki, kendilerinden öyle geçmişlerdi ki, sanki bir toplu ayin içerisinde gibilerdi. Netanyahu’yu dahi dinlemediler, ayağa kalkıp alkışlamaya devam ettiler. Neyi alkışladılar? Bir saatte bir, 4 çocuğun, 72 kadının öldürülmesini alkışladılar. Şimdiye kadar 40 bini aşkın insanın katledilmesini alkışladılar. Böylece ABD’nin, Gazze’deki katliamın suç ortağı olduğu tescillendi. Artık Amerika’nın sembolü olan Özgürlük Anıtı’nı yıkıp yerine, elleri kanlı bir utanç anıtı dikerler. Amerikan Kongresi üyeleri katil Netanyahu’yu alkışlarken ben de “Savaş suçlusu” pankartı açan ABD Kongresi’nin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib’i alkışlıyorum. Rashida Tlaib sen ne muhteşem bir insansın. Kendi açından küçük ama insanlık adına büyük bir iş yaptın. Gazze’de katledilen çocuklar, kadınlar, masum insanlık adına büyük bir iş yaptın. Karanlıkta yakılan bir meşale gibisin.