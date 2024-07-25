https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bakan-fidandan-netanyahunun-ayakta-alkislanmasina-tepki-ahlaki-pusula-tamamen-ortadan-kalkti-1086218094.html
Bakan Fidan'dan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki: 'Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı'
Bakan Fidan'dan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki: 'Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı'
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepkisini dile getiren Dışişleri Bakanı Fidan "Ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-25T20:13+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlara yönelik 'tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri' olarak yorum yaparak "Ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir" ifadesini kullandı.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/abd-kongresinde-ayakta-alkislanan-netanyahuya-tepki-yaziklar-olsun-size-1086185413.html
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hakan fidan, benyamin netahyahu, alkış, alkışlama
hakan fidan, benyamin netahyahu, alkış, alkışlama
Bakan Fidan'dan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki: 'Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı'
20:02 25.07.2024 (güncellendi: 20:13 25.07.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepkisini dile getiren Dışişleri Bakanı Fidan "Ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlara yönelik 'tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri' olarak yorum yaparak "Ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir" ifadesini kullandı.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.
Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:
"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."