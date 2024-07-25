https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bakan-fidandan-netanyahunun-ayakta-alkislanmasina-tepki-ahlaki-pusula-tamamen-ortadan-kalkti-1086218094.html

Bakan Fidan'dan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki: 'Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı'

Bakan Fidan'dan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki: 'Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepkisini dile getiren Dışişleri Bakanı Fidan "Ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T20:02+0300

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2024-07-25T20:13+0300

dünya

hakan fidan

benyamin netahyahu

alkış

alkışlama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlara yönelik 'tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri' olarak yorum yaparak "Ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir" ifadesini kullandı.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/abd-kongresinde-ayakta-alkislanan-netanyahuya-tepki-yaziklar-olsun-size-1086185413.html

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hakan fidan, benyamin netahyahu, alkış, alkışlama