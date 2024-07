CHP Grup Başkanvekili Başarır, 'uzlaşamayız' diyerek duyurdu: 'Sabahlara kadar direneceğiz'

Ankara ve İstanbul'un belediye ve şirketlerinin 2019'a kadar borçlarını bugüne devrettiğimiz zaman 20 milyar lirayı geçiyor. Kendi dönemindeki belediyelerin yaklaşık 20 yıllık borçlarını görmezden geldin, birikti birikti, 'Şimdi sizden istiyorum' diyorsun. Bunun tek sebebi; emekliye, işçiye ve çiftçiye arkasını dönmüş, görmezden gelen bir iktidar var. Bizim belediyelerimiz yurt açıyor, kırtasiye yardımı yapıyor, dershaneler açıyor, halk mutfakları her belediyede açılmış durumda, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde, Mersin ve Adana'nın her mahallesinde insanlara ucuz yemek veriliyor. Halk Ekmek, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyor. Çiftçiye gübre, tohum, iş makinesi yardımı yapılıyor. Bunları yapmaktan aciz bir Cumhurbaşkanı ve yönetimi, şimdi belediyeleri çalıştırmamak için 20 yıllık kendi dönemindeki belediyelerin borçlarını tahsil etmeye çalışıyor. Diyor ki 'Ben vermiyorum emekliye, işçiye, öğrenciye. Sen de vermeyeceksin' diyor. Hayır, senin gibi olmayacağız.