https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/chp-grup-baskanvekili-basarir-uzlasamayiz-diyerek-duyurdu-sabahlara-kadar-direnecegiz-1086207132.html

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 'uzlaşamayız' diyerek duyurdu: 'Sabahlara kadar direneceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 'uzlaşamayız' diyerek duyurdu: 'Sabahlara kadar direneceğiz'

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklamasında, bu maddelerle uzlaşamayacaklarını belirterek direneceklerini... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:25+0300

2024-07-25T16:25+0300

2024-07-25T16:25+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ali mahir başarır

sokak hayvanları

recep tayyip erdoğan

vedat ışıkhan

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CHP'li Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerine saldırıda bulunulduğunu söyleyerek, "Çünkü Cumhurbaşkanı Meclise geldi, konuşmasından sonra Grubu ile konuştu; 'Saldırın' dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, Anayasa ve İçtüzüğe göre tüm haklarımızı koruyup hayvan yasasına karşı direneceğiz" diye konuştu.AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, hayvanseverlere yönelik bazı ifadeler kullandığını anlatan Başarır, anketlere göre, AK Parti ve MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine karşı olduğunu savundu. Başarır, "Elitaş, kendi seçmenine köpek benzetmesi yapıyor. İade edeceğim ama bu güzel canlıları ona benzetmek bile istemiyorum. Onu 85 milyona havale ediyorum" sözlerini sarf etti.Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi konusunda, düzenleme bu haldeyken uzlaşmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Başarır, "Bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hüküm altına alınacak. Toplama maddesi çıkartılacak. Bu hayvanların ıslahı, aşısı, bakımı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe, merkezi yönetim ve belediyelere paylaştırılacak. Bütçe ve kadro ayrılacak. Yine belediyelere sorumluluğu yükleyerek, belediyeleri suçlayarak bu yasa çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.Başarır, Genel Kurul'un son günlerdeki uzun çalışma saatlerini de anımsatarak, "Bugün de kaçta biteceğini bilmiyoruz. Sabahlara kadar direneceğiz" dedi.'Birikmiş borçlarını, pis işlerini bizim belediyelerimize yükleyemezsin'Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının tahsil edilmesi için harekete geçildiğini bildirdiğini anımsattı.CHP'nin, yerel seçimler sonucunda AK Parti'den devraldığı belediyelerin isimlerini sıralayan Başarır, şunları kaydetti:Uşak, Zonguldak, Kastamonu, Kütahya, Kırıkkale, Kilis belediyelerinin seçim öncesindeki borçlarını anlatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:SGK'ye borcu olan belediyelerin, AK Parti dönemine ilişkin borçları konusunda iktidara çağrıda bulunan Başarır, "Bu borçları ödeyeceksin ya da bu borçları sileceksin. Ondan sonra geleceksin benim belediyeme icra ya da ödeme emri yollayacaksın" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-sgkye-en-fazla-borcu-olan-5-belediyeyi-acikladi-1086206041.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ali mahir başarır, sokak hayvanları, recep tayyip erdoğan, vedat ışıkhan