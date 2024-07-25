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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bir-hafta-once-zirveyi-gormustu-altin-fiyatlarinda-dusus-1086192915.html
Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş
Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları geçen hafta zirve seviyelerde dolaşmış, gram altın 2 bin 639 liraları görmüştü. Bu hafta ise fiyatlarda düşüş eğilimi var. Gram altın 2 bin 520... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T09:40+0300
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Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.Altın geçen hafta rekor seviyeleri test etmişti. Ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselmiş, gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi görmüştü.Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.Gram altın fiyatıAlış: 2.520,73Satış: 2.521,11Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.033,05Satış: 4.122,15ONS altın fiyatıAlış 2.372,24Satış: 2.372,63Cumhuriyet altınıAlış: 16.125,5000Satış: 16.430,6900Yarım altın fiyatıAlış: 8.042,99Satış: 8.245,95Ata altın fiyatıAlış: 17.068,19Satış: 17.503,7814 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 1.367,59Satış: 1.800,4722 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 2.317,98Satış: 2.456,62Ziynet altın fiyatıAlış: 16.121,48Satış: 16.426,74
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altın fiyatları,altında yükseliş,altın fiyatları düşüyor mu,gram altın ne kadar,altın almalı mı,altın yükselecek mi,altın düşecek mi
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Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş

09:40 25.07.2024
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AA
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Altın fiyatları geçen hafta zirve seviyelerde dolaşmış, gram altın 2 bin 639 liraları görmüştü. Bu hafta ise fiyatlarda düşüş eğilimi var. Gram altın 2 bin 520 liradan işlem görüyor.
Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.
Altın geçen hafta rekor seviyeleri test etmişti. Ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselmiş, gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi görmüştü.
Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.520,73
Satış: 2.521,11
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.033,05
Satış: 4.122,15
ONS altın fiyatı
Alış 2.372,24
Satış: 2.372,63
Cumhuriyet altını
Alış: 16.125,5000
Satış: 16.430,6900
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.042,99
Satış: 8.245,95
Ata altın fiyatı
Alış: 17.068,19
Satış: 17.503,78
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.367,59
Satış: 1.800,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.317,98
Satış: 2.456,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.121,48
Satış: 16.426,74
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EKONOMİ
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