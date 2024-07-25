https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bir-hafta-once-zirveyi-gormustu-altin-fiyatlarinda-dusus-1086192915.html

Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş

Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları geçen hafta zirve seviyelerde dolaşmış, gram altın 2 bin 639 liraları görmüştü. Bu hafta ise fiyatlarda düşüş eğilimi var. Gram altın 2 bin 520... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T09:40+0300

2024-07-25T09:40+0300

2024-07-25T09:40+0300

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Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.Altın geçen hafta rekor seviyeleri test etmişti. Ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselmiş, gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi görmüştü.Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.Gram altın fiyatıAlış: 2.520,73Satış: 2.521,11Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.033,05Satış: 4.122,15ONS altın fiyatıAlış 2.372,24Satış: 2.372,63Cumhuriyet altınıAlış: 16.125,5000Satış: 16.430,6900Yarım altın fiyatıAlış: 8.042,99Satış: 8.245,95Ata altın fiyatıAlış: 17.068,19Satış: 17.503,7814 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 1.367,59Satış: 1.800,4722 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 2.317,98Satış: 2.456,62Ziynet altın fiyatıAlış: 16.121,48Satış: 16.426,74

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