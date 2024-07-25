https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bir-hafta-once-zirveyi-gormustu-altin-fiyatlarinda-dusus-1086192915.html
Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş
Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları geçen hafta zirve seviyelerde dolaşmış, gram altın 2 bin 639 liraları görmüştü. Bu hafta ise fiyatlarda düşüş eğilimi var. Gram altın 2 bin 520... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T09:40+0300
2024-07-25T09:40+0300
2024-07-25T09:40+0300
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Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.Altın geçen hafta rekor seviyeleri test etmişti. Ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselmiş, gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi görmüştü.Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.Gram altın fiyatıAlış: 2.520,73Satış: 2.521,11Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.033,05Satış: 4.122,15ONS altın fiyatıAlış 2.372,24Satış: 2.372,63Cumhuriyet altınıAlış: 16.125,5000Satış: 16.430,6900Yarım altın fiyatıAlış: 8.042,99Satış: 8.245,95Ata altın fiyatıAlış: 17.068,19Satış: 17.503,7814 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 1.367,59Satış: 1.800,4722 ayar bilezik gramı fiyatıAlış: 2.317,98Satış: 2.456,62Ziynet altın fiyatıAlış: 16.121,48Satış: 16.426,74
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altın fiyatları,altında yükseliş,altın fiyatları düşüyor mu,gram altın ne kadar,altın almalı mı,altın yükselecek mi,altın düşecek mi
altın fiyatları,altında yükseliş,altın fiyatları düşüyor mu,gram altın ne kadar,altın almalı mı,altın yükselecek mi,altın düşecek mi
Bir hafta önce zirveyi görmüştü: Altın fiyatlarında düşüş
Altın fiyatları geçen hafta zirve seviyelerde dolaşmış, gram altın 2 bin 639 liraları görmüştü. Bu hafta ise fiyatlarda düşüş eğilimi var. Gram altın 2 bin 520 liradan işlem görüyor.
Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.
Altın geçen hafta rekor seviyeleri test etmişti. Ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselmiş, gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi görmüştü.
Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.
14 ayar bilezik gramı fiyatı
22 ayar bilezik gramı fiyatı