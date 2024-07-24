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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html
Netanyahu ABD Kongresi’nde konuştu: 'Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifak kurulsun'
Netanyahu ABD Kongresi’nde konuştu: 'Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifak kurulsun'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifakın kurulması gerektiğini ABD'ye önerdiğini dile getirdi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T22:30+0300
2024-07-24T23:05+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
abd kongresi
ortadoğu
nato
ittifak
iran
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Başbakan Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap etti. Söz konusu bu konuşma, bir İsrail başbakanının Kongre'ye yaptığı onuncu, Netanyahu'nun ise dördüncü konuşması oldu. Söz konusu bu konuşma ile Netanyahu, İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i geride bırakarak Kongre'de tek bir yabancı lider tarafından yapılan konuşma sayısında ilk sırayı aldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin her iki kanadının ortak oturumunda yaptığı konuşmada , İsrail'in ABD'ye Ortadoğu'da İran'dan kaynaklanan 'tehdidi' hedef alacak NATO benzeri yeni bir ittifak kurmasını önerdiğini söyledi.Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Netanyahu, konuşmasında ayrıca bölgede İsrail ile ilişkilerini normalleştiren her ülkenin ittifaka katılmaya davet edilmesi gerektiğini belirterek, "Zaferimizin ardından, bölgesel ortaklarımızın da yardımıyla, Gazze'nin askerden arındırılması ve radikalizmden arındırılması güvenli bir gelecek, refah ve barış getirecektir” dedi.'Hamas'a karşı zafer yakın'Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada Hamas'a karşı zaferin 'yakın olduğunu' söyledi.Netanyahu yaptığı konuşmada ayrıca şu cümleleri kaydetti:Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada ayrıca Amerika'nın İsrail'e yaptığı askeri yardıma da değindi.Winston Churchill'den alıntı yapan Netanyahu, “Bize araçları daha hızlı verin, biz de işi daha hızlı bitirelim” dedi.'İsrail İran'ın yolunda duruyor, sizi koruyor'Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın ABD'ye yönelik tehdidini tanımlayarak, “Ortadoğu'nun kalbinde, İran'ın karşısında duran gururlu bir Amerikan yanlısı demokrasi var, benim ülkem, İsrail Devleti!” dedi.Netanyahu konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:'İsrail'in kendini savunmasına izin verilmezse, bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olur'Başbakan Netanyahu, İsrail'in kendini savunmasına izin verilmemesi halinde bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olacağını söyledi.Netanyahu açıklamasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in elini kolunu bağlamaya ve kendimizi savunmamızı engellemeye çalıştı. Eğer İsrail'in eli kolu bağlanırsa, sırada Amerika var. Size sırada başka ne olduğunu söyleyeyim: Demokrasilerin terörle mücadele etme kabiliyeti tehlikeye girecek" dedi.'Kullanışlı aptallar'Netanyahu konuşması sırasında Kongre binası dışında İsrail karşıtı protestoculara da hakaret etti.Protestocuları eleştiren Netanyahu, "Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran tiranları sizi övdüğünde, desteklediğinde ve finanse ettiğinde, İran'ın kullanışlı aptalları haline geliyorsunuz" dedi.'Amerika ve İsrail birlikte durmalı'Netanyahu konuşmasında ABD ve İsrail'in her iki ülkeyi de tehdit eden 'tiranları ve teröristleri yok edeceğinden' emin olduğunu söyledi.İsrail'in Başbakanı olarak, 'önündeki yol ne kadar zor olursa olsun' İsrail'in 'yılmayacağına' ve 'eğilmeyeceğine' yemin ettiğini belirterek 'İsrail'in baskı, yoksulluk ve savaş ile dolu sorunlu bir bölgeyi haysiyet, refah ve barış vahasına dönüştürmek gibi asil bir görev için ABD ve Arap ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini' söyledi.Netanyahu ek olarak İsrail'in her zaman ABD'nin 'vazgeçilmez' müttefiki ve 'sadık dostu' olarak kalacağını belirterek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump'a teşekkürNetanyahu konuşmasında Donald Trump'ı överek eski başkana 'tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık etmesindeki önderliği için' teşekkür etmek istediğini söyledi.Netanyahu konuşmasında Trump'a ayrıca 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığı', 'İran'ın saldırganlığına karşı koyduğu' ve 'Kudüs'ü başkent olarak tanıdığı ve Amerikan elçiliğini oraya taşıdığı' için teşekkür etti.Netanyahu konuşmasa ek olarak Trump'a yönelik 'alçakça' suikast girişiminden sağ salim çıkmasının İsraillileri 'rahatlattığını' da söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahuya-washingtonda-dev-protesto-1086177744.html
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Netanyahu ABD Kongresi’nde konuştu: 'Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifak kurulsun'

22:30 24.07.2024 (güncellendi: 23:05 24.07.2024)
© AFP 2023 / DREW ANGERERİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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Ayrıntılar geliyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifakın kurulması gerektiğini ABD'ye önerdiğini dile getirdi.
Başbakan Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap etti.
Söz konusu bu konuşma, bir İsrail başbakanının Kongre'ye yaptığı onuncu, Netanyahu'nun ise dördüncü konuşması oldu. Söz konusu bu konuşma ile Netanyahu, İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i geride bırakarak Kongre'de tek bir yabancı lider tarafından yapılan konuşma sayısında ilk sırayı aldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin her iki kanadının ortak oturumunda yaptığı konuşmada , İsrail'in ABD'ye Ortadoğu'da İran'dan kaynaklanan 'tehdidi' hedef alacak NATO benzeri yeni bir ittifak kurmasını önerdiğini söyledi.
Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

Şimdi bir bütün olarak Ortdaoğu için vizyonumu özetlemek istiyorum. Bu vizyon kısmen İkinci Dünya Savaşı sonrasında tanık olduklarımıza dayanıyor. Savaştan sonra Amerika, büyüyen Sovyet tehdidine karşı Avrupa'da bir güvenlik ittifakı oluşturdu. Aynı şekilde bugün de Amerika ve İsrail, İran'ın büyüyen tehdidine karşı Ortadoğu'da bir güvenlik ittifakı oluşturabilir.

Netanyahu, konuşmasında ayrıca bölgede İsrail ile ilişkilerini normalleştiren her ülkenin ittifaka katılmaya davet edilmesi gerektiğini belirterek, "Zaferimizin ardından, bölgesel ortaklarımızın da yardımıyla, Gazze'nin askerden arındırılması ve radikalizmden arındırılması güvenli bir gelecek, refah ve barış getirecektir” dedi.

'Hamas'a karşı zafer yakın'

Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada Hamas'a karşı zaferin 'yakın olduğunu' söyledi.
Netanyahu yaptığı konuşmada ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Hamas teslim olur, silahsızlanır ve tüm rehineleri geri verirse Gazze'deki savaş yarın sona erebilir. Ancak bunu yapmazlarsa İsrail, Hamas'ın askeri kabiliyetlerini ve Gazze'deki yönetimini yok edene ve tüm rehinelerimizi eve getirene kadar savaşacaktır. İşte tam zafer budur ve daha azına razı olmayacağız.
Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada ayrıca Amerika'nın İsrail'e yaptığı askeri yardıma da değindi.
Winston Churchill'den alıntı yapan Netanyahu, “Bize araçları daha hızlı verin, biz de işi daha hızlı bitirelim” dedi.

'İsrail İran'ın yolunda duruyor, sizi koruyor'

Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın ABD'ye yönelik tehdidini tanımlayarak, “Ortadoğu'nun kalbinde, İran'ın karşısında duran gururlu bir Amerikan yanlısı demokrasi var, benim ülkem, İsrail Devleti!” dedi.
Netanyahu konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Eğer bu konuşmadan bir şey hatırlayacaksanız, bunu hatırlayın: Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınızdır, bizim savaşımız sizin savaşınızdır ve bizim zaferimiz sizin zaferiniz olacaktır.

'İsrail'in kendini savunmasına izin verilmezse, bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olur'

Başbakan Netanyahu, İsrail'in kendini savunmasına izin verilmemesi halinde bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olacağını söyledi.
Netanyahu açıklamasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in elini kolunu bağlamaya ve kendimizi savunmamızı engellemeye çalıştı. Eğer İsrail'in eli kolu bağlanırsa, sırada Amerika var. Size sırada başka ne olduğunu söyleyeyim: Demokrasilerin terörle mücadele etme kabiliyeti tehlikeye girecek" dedi.

'Kullanışlı aptallar'

Netanyahu konuşması sırasında Kongre binası dışında İsrail karşıtı protestoculara da hakaret etti.
Protestocuları eleştiren Netanyahu, "Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran tiranları sizi övdüğünde, desteklediğinde ve finanse ettiğinde, İran'ın kullanışlı aptalları haline geliyorsunuz" dedi.

'Amerika ve İsrail birlikte durmalı'

Netanyahu konuşmasında ABD ve İsrail'in her iki ülkeyi de tehdit eden 'tiranları ve teröristleri yok edeceğinden' emin olduğunu söyledi.
İsrail'in Başbakanı olarak, 'önündeki yol ne kadar zor olursa olsun' İsrail'in 'yılmayacağına' ve 'eğilmeyeceğine' yemin ettiğini belirterek 'İsrail'in baskı, yoksulluk ve savaş ile dolu sorunlu bir bölgeyi haysiyet, refah ve barış vahasına dönüştürmek gibi asil bir görev için ABD ve Arap ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini' söyledi.
Netanyahu ek olarak İsrail'in her zaman ABD'nin 'vazgeçilmez' müttefiki ve 'sadık dostu' olarak kalacağını belirterek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Teşekkürler Amerika. Desteğiniz ve dayanışmanız için teşekkür ederiz. İhtiyaç duyduğumuz anlarda İsrail'in yanında durduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak medeniyetimizi birlikte savunacak, her iki ulus için de parlak bir geleceği güvence altına alacağız.

Trump'a teşekkür

Netanyahu konuşmasında Donald Trump'ı överek eski başkana 'tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık etmesindeki önderliği için' teşekkür etmek istediğini söyledi.
Netanyahu konuşmasında Trump'a ayrıca 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığı', 'İran'ın saldırganlığına karşı koyduğu' ve 'Kudüs'ü başkent olarak tanıdığı ve Amerikan elçiliğini oraya taşıdığı' için teşekkür etti.
Netanyahu konuşmasa ek olarak Trump'a yönelik 'alçakça' suikast girişiminden sağ salim çıkmasının İsraillileri 'rahatlattığını' da söyledi.
Netanyahu'ya Washington'da dev protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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