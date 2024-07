https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html

Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu: 'Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifak kurulsun'

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Ortadoğu'da NATO benzeri bir ittifakın kurulması gerektiğini ABD'ye önerdiğini dile getirdi. 24.07.2024

Başbakan Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap etti. Söz konusu bu konuşma, bir İsrail başbakanının Kongre'ye yaptığı onuncu, Netanyahu'nun ise dördüncü konuşması oldu. Söz konusu bu konuşma ile Netanyahu, İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i geride bırakarak Kongre'de tek bir yabancı lider tarafından yapılan konuşma sayısında ilk sırayı aldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nin her iki kanadının ortak oturumunda yaptığı konuşmada , İsrail'in ABD'ye Ortadoğu'da İran'dan kaynaklanan 'tehdidi' hedef alacak NATO benzeri yeni bir ittifak kurmasını önerdiğini söyledi.Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Netanyahu, konuşmasında ayrıca bölgede İsrail ile ilişkilerini normalleştiren her ülkenin ittifaka katılmaya davet edilmesi gerektiğini belirterek, "Zaferimizin ardından, bölgesel ortaklarımızın da yardımıyla, Gazze'nin askerden arındırılması ve radikalizmden arındırılması güvenli bir gelecek, refah ve barış getirecektir” dedi.'Hamas'a karşı zafer yakın'Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada Hamas'a karşı zaferin 'yakın olduğunu' söyledi.Netanyahu yaptığı konuşmada ayrıca şu cümleleri kaydetti:Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada ayrıca Amerika'nın İsrail'e yaptığı askeri yardıma da değindi.Winston Churchill'den alıntı yapan Netanyahu, “Bize araçları daha hızlı verin, biz de işi daha hızlı bitirelim” dedi.'İsrail İran'ın yolunda duruyor, sizi koruyor'Netanyahu Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın ABD'ye yönelik tehdidini tanımlayarak, “Ortadoğu'nun kalbinde, İran'ın karşısında duran gururlu bir Amerikan yanlısı demokrasi var, benim ülkem, İsrail Devleti!” dedi.Netanyahu konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:'İsrail'in kendini savunmasına izin verilmezse, bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olur'Başbakan Netanyahu, İsrail'in kendini savunmasına izin verilmemesi halinde bunun ABD ve diğerleri için sonuçları olacağını söyledi.Netanyahu açıklamasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in elini kolunu bağlamaya ve kendimizi savunmamızı engellemeye çalıştı. Eğer İsrail'in eli kolu bağlanırsa, sırada Amerika var. Size sırada başka ne olduğunu söyleyeyim: Demokrasilerin terörle mücadele etme kabiliyeti tehlikeye girecek" dedi.'Kullanışlı aptallar'Netanyahu konuşması sırasında Kongre binası dışında İsrail karşıtı protestoculara da hakaret etti.Protestocuları eleştiren Netanyahu, "Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran tiranları sizi övdüğünde, desteklediğinde ve finanse ettiğinde, İran'ın kullanışlı aptalları haline geliyorsunuz" dedi.'Amerika ve İsrail birlikte durmalı'Netanyahu konuşmasında ABD ve İsrail'in her iki ülkeyi de tehdit eden 'tiranları ve teröristleri yok edeceğinden' emin olduğunu söyledi.İsrail'in Başbakanı olarak, 'önündeki yol ne kadar zor olursa olsun' İsrail'in 'yılmayacağına' ve 'eğilmeyeceğine' yemin ettiğini belirterek 'İsrail'in baskı, yoksulluk ve savaş ile dolu sorunlu bir bölgeyi haysiyet, refah ve barış vahasına dönüştürmek gibi asil bir görev için ABD ve Arap ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini' söyledi.Netanyahu ek olarak İsrail'in her zaman ABD'nin 'vazgeçilmez' müttefiki ve 'sadık dostu' olarak kalacağını belirterek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump'a teşekkürNetanyahu konuşmasında Donald Trump'ı överek eski başkana 'tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık etmesindeki önderliği için' teşekkür etmek istediğini söyledi.Netanyahu konuşmasında Trump'a ayrıca 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığı', 'İran'ın saldırganlığına karşı koyduğu' ve 'Kudüs'ü başkent olarak tanıdığı ve Amerikan elçiliğini oraya taşıdığı' için teşekkür etti.Netanyahu konuşmasa ek olarak Trump'a yönelik 'alçakça' suikast girişiminden sağ salim çıkmasının İsraillileri 'rahatlattığını' da söyledi.

