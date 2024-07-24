https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahuya-washingtonda-dev-protesto-1086177744.html

Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Sputnik Türkiye

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T19:00+0300

2024-07-24T19:00+0300

2024-07-24T19:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

washington dc

beyaz saray

protesto

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.Ellerinde ‘Gazze'de hemen ateşkes’, ‘Soykırımcı Bibi’, ‘Soykırımcı Biden’, ‘Özgür Filistin’ ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor.Filistin destekçisi göstericiler, Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde de çeşitli protestolar düzenledi.Netanyahu'nun kaldığı Watergate Oteli'nin çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde soykırımcı şeklinde sloganlar atan göstericiler, uzun süre otelin önünden ayrılmadı.İsrail heyetinin masasına böcek döktülerÖte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçisi bazı göstericilerin, gece geç saatlerde otelin içine girerek yaklaşık yarım saat yangın alarmını çalıştırmaları ve İsrail heyetinin kullandığı masaya böcek dökmeleri yer aldı.Görüntülerde, masaya dökülen kum yığını içindeki çok sayıda kurt, hamam böceği ve solucan dikkati çekti.Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Netanyahu aleyhinde yorumlarla söz konusu videoyu paylaştı.Bugün Kongre'de ortak oturumda konuşma yapması beklenen Netanyahu aleyhinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Filistin destekçisi göstericilerin gün boyunca çeşitli protestolar düzenlemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html

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