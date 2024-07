'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'

"Gizli maddeler vs. açıklamalarını sevgili hocamız Naim Babüroğlu şöyle yorumluyor: Cehalet, bilinçli bir tercihtir. Mesela On İki Ada meselesini bir hatırlayalım. On İki Ada’nın, Lozan Antlaşması ile birlikte Yunanistan’a verildiği safsatasını hatırlatmakta fayda var. Bunu savunanlara deyiniz ki, Yunanistan, Ege Adalarını 1912’de Balkan Savaşı döneminde aldı. Ki Misak-ı Milli ilan edildiği dönemde On İki Ada’da İtalyan askerleri vardı. Daha 1911’de İtalya, On İki Ada’yı işgal etmişti, Lozan’dan tam 12 yıl önceden bahsediyoruz. Aynı şekilde Yunanistan 1912’de diğer Ege Adalarını işgal etti ve işgalci güçlere direnecek bir donanma yoktu. Çünkü II. Abdülhamit, Osmanlı donanmasını Haliç’te çürümeye terk etmişti."