Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Hayvanlar toplatılırsa doğanın dengesi bozulur
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:13
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/1086160122.html
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nın bugünkü yayınında Lozan Antlaşması'nın önemine değindi. Özgan, 101 yıl önce imzalanan antlaşma için "Lozan Antlaşması, Türkiye... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T09:05+0300
2024-07-24T16:19+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
lozan antlaşması
lozan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086172060_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_487795ed250b2d05e94b4aa7c555073c.jpg
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
Sputnik Türkiye
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programına 101. yıl dönümü olması sebebiyle Lozan Antlaşması'nın önemini anlatarak başladı. 'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'"Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir. Bunu bilmek, anlamak, görmek ve kabul etmek gerekiyor" diyen Özgan, şöyle devam etti:Lozan Antlaşması ile ilgili zaman zaman gündeme gelen bazı iddialara değinen Özgan, şunları söyledi:
lozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086172060_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7c2d91a2e4eaf273cb2042f926568f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lozan antlaşması
lozan antlaşması

'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'

09:05 24.07.2024 (güncellendi: 16:19 24.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nın bugünkü yayınında Lozan Antlaşması'nın önemine değindi. Özgan, 101 yıl önce imzalanan antlaşma için "Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir" dedi.
24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programına 101. yıl dönümü olması sebebiyle Lozan Antlaşması'nın önemini anlatarak başladı.

'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'

"Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir. Bunu bilmek, anlamak, görmek ve kabul etmek gerekiyor" diyen Özgan, şöyle devam etti:

"Eğer Lozan Antlaşması imzalanmamış olsaydı, şu an yaşadığımız coğrafya içerisinde bu kadar özgürce, bu kadar rahatça yaşayabilir miydik? Son 10 yılda yaşananlar itibarıyla bu konuda aklınızdan geçenleri anlıyorum ama ne olursa olsun ‘bizim ülkemiz’ cümlesini kurabilmemizi sağlayan anlaşmanın adı Lozan Antlaşması. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlaşmayı değerlendirirken kurduğu cümleleri aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ne diyor Mustafa Kemal? Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir, diyor ve ekliyor: Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Kurtuluş Savaşı sonrası bu meselenin masada da bitmesi gerekiyordu. Bu tartışmaları bitiren, masada da Türkiye Cumhuriyeti’ne zaferi kazandıran anlaşmanın adı Lozan."

Lozan Antlaşması ile ilgili zaman zaman gündeme gelen bazı iddialara değinen Özgan, şunları söyledi:
"Gizli maddeler vs. açıklamalarını sevgili hocamız Naim Babüroğlu şöyle yorumluyor: Cehalet, bilinçli bir tercihtir. Mesela On İki Ada meselesini bir hatırlayalım. On İki Ada’nın, Lozan Antlaşması ile birlikte Yunanistan’a verildiği safsatasını hatırlatmakta fayda var. Bunu savunanlara deyiniz ki, Yunanistan, Ege Adalarını 1912’de Balkan Savaşı döneminde aldı. Ki Misak-ı Milli ilan edildiği dönemde On İki Ada’da İtalyan askerleri vardı. Daha 1911’de İtalya, On İki Ada’yı işgal etmişti, Lozan’dan tam 12 yıl önceden bahsediyoruz. Aynı şekilde Yunanistan 1912’de diğer Ege Adalarını işgal etti ve işgalci güçlere direnecek bir donanma yoktu. Çünkü II. Abdülhamit, Osmanlı donanmasını Haliç’te çürümeye terk etmişti."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала