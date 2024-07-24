https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/1086160122.html
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nın bugünkü yayınında Lozan Antlaşması'nın önemine değindi. Özgan, 101 yıl önce imzalanan antlaşma için "Lozan Antlaşması, Türkiye... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T09:05+0300
2024-07-24T09:05+0300
2024-07-24T16:19+0300
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'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
Sputnik Türkiye
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programına 101. yıl dönümü olması sebebiyle Lozan Antlaşması'nın önemini anlatarak başladı. 'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'"Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir. Bunu bilmek, anlamak, görmek ve kabul etmek gerekiyor" diyen Özgan, şöyle devam etti:Lozan Antlaşması ile ilgili zaman zaman gündeme gelen bazı iddialara değinen Özgan, şunları söyledi:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
lozan antlaşması
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:05 24.07.2024 (güncellendi: 16:19 24.07.2024)
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nın bugünkü yayınında Lozan Antlaşması'nın önemine değindi. Özgan, 101 yıl önce imzalanan antlaşma için "Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir" dedi.
24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programına 101. yıl dönümü olması sebebiyle Lozan Antlaşması'nın önemini anlatarak başladı.
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
"Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir, tapusudur, kuruluş senedidir. Bunu bilmek, anlamak, görmek ve kabul etmek gerekiyor" diyen Özgan, şöyle devam etti:
"Eğer Lozan Antlaşması imzalanmamış olsaydı, şu an yaşadığımız coğrafya içerisinde bu kadar özgürce, bu kadar rahatça yaşayabilir miydik? Son 10 yılda yaşananlar itibarıyla bu konuda aklınızdan geçenleri anlıyorum ama ne olursa olsun ‘bizim ülkemiz’ cümlesini kurabilmemizi sağlayan anlaşmanın adı Lozan Antlaşması. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlaşmayı değerlendirirken kurduğu cümleleri aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ne diyor Mustafa Kemal? Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir, diyor ve ekliyor: Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Kurtuluş Savaşı sonrası bu meselenin masada da bitmesi gerekiyordu. Bu tartışmaları bitiren, masada da Türkiye Cumhuriyeti’ne zaferi kazandıran anlaşmanın adı Lozan."
Lozan Antlaşması ile ilgili zaman zaman gündeme gelen bazı iddialara değinen Özgan, şunları söyledi:
"Gizli maddeler vs. açıklamalarını sevgili hocamız Naim Babüroğlu şöyle yorumluyor: Cehalet, bilinçli bir tercihtir. Mesela On İki Ada meselesini bir hatırlayalım. On İki Ada’nın, Lozan Antlaşması ile birlikte Yunanistan’a verildiği safsatasını hatırlatmakta fayda var. Bunu savunanlara deyiniz ki, Yunanistan, Ege Adalarını 1912’de Balkan Savaşı döneminde aldı. Ki Misak-ı Milli ilan edildiği dönemde On İki Ada’da İtalyan askerleri vardı. Daha 1911’de İtalya, On İki Ada’yı işgal etmişti, Lozan’dan tam 12 yıl önceden bahsediyoruz. Aynı şekilde Yunanistan 1912’de diğer Ege Adalarını işgal etti ve işgalci güçlere direnecek bir donanma yoktu. Çünkü II. Abdülhamit, Osmanlı donanmasını Haliç’te çürümeye terk etmişti."