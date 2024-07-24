'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'

"Eğer Lozan Antlaşması imzalanmamış olsaydı, şu an yaşadığımız coğrafya içerisinde bu kadar özgürce, bu kadar rahatça yaşayabilir miydik? Son 10 yılda yaşananlar itibarıyla bu konuda aklınızdan geçenleri anlıyorum ama ne olursa olsun ‘bizim ülkemiz’ cümlesini kurabilmemizi sağlayan anlaşmanın adı Lozan Antlaşması. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlaşmayı değerlendirirken kurduğu cümleleri aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ne diyor Mustafa Kemal? Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir, diyor ve ekliyor: Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Kurtuluş Savaşı sonrası bu meselenin masada da bitmesi gerekiyordu. Bu tartışmaları bitiren, masada da Türkiye Cumhuriyeti’ne zaferi kazandıran anlaşmanın adı Lozan."