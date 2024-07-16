Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz

Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Ne Batı için Doğu’ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı’yı ihmal ederiz. Ne Batı için Doğu’ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı’yı ihmal ederiz.

Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin.

Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor.

Değerli arkadaşlar 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit etmiştir. Değerli arkadaşlar 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit etmiştir.

Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz.

Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir.

İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.

Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler. İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler.

İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik. İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik.

Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir.

Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek. Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek.

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.