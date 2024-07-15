Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
09:04
5 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:24
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
09:49
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:09
39 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
12:09
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
18:46
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:04
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
19:32
4 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
20:03
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
20:22
2 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:30
19 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
21:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
08:08
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
08:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
09:09
12 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:10
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
10:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
11:10
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
11:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:15
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
12:33
15 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
13:10
3 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
14:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:11
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
19:28
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:04
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/cumhurbaskani-erdogan-ihanet-sebekesi-degil-8-yil-80-yil-sonra-bile-nefretle-anilacak-1085882187.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşuyor. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T21:57+0300
2024-07-15T22:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085458648_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_07fd3374bca4526c877dac8c032c5c91.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/chpden-bahceliye-tepki-polis-el-opmeye-baslarsa-bu-ulke-daha-cok-15-temmuzlar-yasamaya-gebedir-1085882016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085458648_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_104a675a4ac976d99b5e1f5e054169ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi
recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak

21:57 15.07.2024 (güncellendi: 22:05 15.07.2024)
© İHA / HÜLYA KEKLİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA / HÜLYA KEKLİK
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.
Evet bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8 seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız.
Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz.
Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Kardeşlerim rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz” buyuruyor manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz.
15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu.
Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum.
Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara meydanlara havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğsünü siper eden ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsın ve milletimin adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.
Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.
Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.
Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.
FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
POLİTİKA
CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'
21:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала