https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/bilim-insanlarindan-yeni-kesif-iklim-degisikligi-nedeniyle-dunya-artik-daha-yavas-donuyor-1085905075.html
Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor
Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor
Sputnik Türkiye
Son bulgular, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dönüş hızının azaldığını tespit etti 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T15:00+0300
2024-07-16T15:00+0300
2024-07-16T15:00+0300
yaşam
bilim
araştırma
iklim
iklim
iklim değişikliği
paris iklim anlaşması
iklim kriziyle mücadele
iklim değişikliği
antartika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080419340_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fc64e27bbeba772db0ee89e8e9a884f4.jpg
ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını tespit etti. Bulguları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, 1900’den itibaren Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarının erimesinin gezegenin dönüş hızına etkilerini inceledi.Araştırma, buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde su kütlesinin arttığını ve Dünya’nın dönüş hızını yavaşlattığını gösterdi. 1900-2000 arasında Dünya’nın dönüş hızı yüzyıl başına 0,3-1 milisaniye yavaşlarken, bu oran 2000’den itibaren 1,3 milisaniyeye yükseldi.Araştırmacılar, bu yavaşlama oranının önümüzdeki yıllarda 1 milisaniye civarında seyredeceğini, sera gazı emisyonları azalmazsa 2100’e kadar 2,6 milisaniyeye çıkacağını belirtti. Bu değişimin internet trafiği, finansal işlemler ve GPS sistemlerini etkileyebileceği ifade edildi.Zaman ölçümünün son derece hassas olan atomik saatlerle yapıldığı ve bir günün tam süresinin ay gelgitleri ve iklim etkileri gibi faktörler nedeniyle değişebildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ayda-sukunet-denizinin-olusturdugu-magara-kesfedildi-insanlar-kalici-bir-us-kurabilir-1085896099.html
antartika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080419340_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fdddffac7ad066b0ea73cbf8a9bbffc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, araştırma, iklim, iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, antartika
bilim, araştırma, iklim, iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, antartika
Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor
Son bulgular, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dönüş hızının azaldığını tespit etti
ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını tespit etti. Bulguları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, 1900’den itibaren Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarının erimesinin gezegenin dönüş hızına etkilerini inceledi.
Araştırma, buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde su kütlesinin arttığını ve Dünya’nın dönüş hızını yavaşlattığını gösterdi. 1900-2000 arasında Dünya’nın dönüş hızı yüzyıl başına 0,3-1 milisaniye yavaşlarken, bu oran 2000’den itibaren 1,3 milisaniyeye yükseldi.
Araştırmacılar, bu yavaşlama oranının önümüzdeki yıllarda 1 milisaniye civarında seyredeceğini, sera gazı emisyonları azalmazsa 2100’e kadar 2,6 milisaniyeye çıkacağını belirtti. Bu değişimin internet trafiği, finansal işlemler ve GPS sistemlerini etkileyebileceği ifade edildi.
Zaman ölçümünün son derece hassas olan atomik saatlerle yapıldığı ve bir günün tam süresinin ay gelgitleri ve iklim etkileri gibi faktörler nedeniyle değişebildiği vurgulandı.