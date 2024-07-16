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Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor
Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor
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Son bulgular, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dönüş hızının azaldığını tespit etti 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını tespit etti. Bulguları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, 1900’den itibaren Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarının erimesinin gezegenin dönüş hızına etkilerini inceledi.Araştırma, buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde su kütlesinin arttığını ve Dünya’nın dönüş hızını yavaşlattığını gösterdi. 1900-2000 arasında Dünya’nın dönüş hızı yüzyıl başına 0,3-1 milisaniye yavaşlarken, bu oran 2000’den itibaren 1,3 milisaniyeye yükseldi.Araştırmacılar, bu yavaşlama oranının önümüzdeki yıllarda 1 milisaniye civarında seyredeceğini, sera gazı emisyonları azalmazsa 2100’e kadar 2,6 milisaniyeye çıkacağını belirtti. Bu değişimin internet trafiği, finansal işlemler ve GPS sistemlerini etkileyebileceği ifade edildi.Zaman ölçümünün son derece hassas olan atomik saatlerle yapıldığı ve bir günün tam süresinin ay gelgitleri ve iklim etkileri gibi faktörler nedeniyle değişebildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ayda-sukunet-denizinin-olusturdugu-magara-kesfedildi-insanlar-kalici-bir-us-kurabilir-1085896099.html
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bilim, araştırma, iklim, iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, antartika
bilim, araştırma, iklim, iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, antartika

Bilim insanlarından yeni keşif: İklim değişikliği nedeniyle dünya artık daha yavaş dönüyor

15:00 16.07.2024
© Şebnem CoşkunAntartika
Antartika - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Şebnem Coşkun
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Son bulgular, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dönüş hızının azaldığını tespit etti
ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını tespit etti. Bulguları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, 1900’den itibaren Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarının erimesinin gezegenin dönüş hızına etkilerini inceledi.
Araştırma, buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde su kütlesinin arttığını ve Dünya’nın dönüş hızını yavaşlattığını gösterdi. 1900-2000 arasında Dünya’nın dönüş hızı yüzyıl başına 0,3-1 milisaniye yavaşlarken, bu oran 2000’den itibaren 1,3 milisaniyeye yükseldi.
Araştırmacılar, bu yavaşlama oranının önümüzdeki yıllarda 1 milisaniye civarında seyredeceğini, sera gazı emisyonları azalmazsa 2100’e kadar 2,6 milisaniyeye çıkacağını belirtti. Bu değişimin internet trafiği, finansal işlemler ve GPS sistemlerini etkileyebileceği ifade edildi.
Zaman ölçümünün son derece hassas olan atomik saatlerle yapıldığı ve bir günün tam süresinin ay gelgitleri ve iklim etkileri gibi faktörler nedeniyle değişebildiği vurgulandı.
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