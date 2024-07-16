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Ay'da Sükunet Denizi'nin oluşturduğu mağara keşfedildi: 'İnsanlar kalıcı bir üs kurabilir'
Ay'da Sükunet Denizi'nin oluşturduğu mağara keşfedildi: 'İnsanlar kalıcı bir üs kurabilir'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, astronotların Ay'da uzun süreli misyonlar için kullanabilecekleri bir mağara keşfedildiğini doğruladı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.Araştırmaya göre NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı tarafından toplanan verilerin analizi, Ay'da bilinen en derin çöküntü olan Sükunet Denizi'nin yaklaşık 45 metre genişliğinde ve yaklaşık 77 metre uzunluğunda bir mağara oluşturduğunu ortaya çıkardı. Mağaranın yüzeyin yaklaşık 150 metre altında bulunduğu tespit edildi.Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.Makalede, "Ay'ın yüzeyinde birkaç potansiyel yeraltı çukuru keşfedildi. Ay'daki bu çukurlar, gelecekteki potansiyel yaşam açısından ilgi çekici. Sükunet Denizi'ndeki çukurun, Ay üssü için gelecek vaat eden bir yer olduğuna inanılıyor. Zira bu çukur, (Ay'ın) yüzeyindeki zorlu koşullara karşı koruma sağlayabilir ve Ay'da insanlar tarafından uzun süreli araştırmalar yapılmasına imkan tanıyabilir" dendi.Mağaranın 'Apollo 11' uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, mağaranın lav tüpünün çökmesi sonucu ortaya çıktığını da ifade etti.
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ay, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), lro, lunar reconnaissance orbiter (lro), sükunet denizi, apollo, apollo 11, nature dergisi, nature astronomy dergisi
ay, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), lro, lunar reconnaissance orbiter (lro), sükunet denizi, apollo, apollo 11, nature dergisi, nature astronomy dergisi

Ay'da Sükunet Denizi'nin oluşturduğu mağara keşfedildi: 'İnsanlar kalıcı bir üs kurabilir'

11:32 16.07.2024
© AAİnsanoğlu Ay'a ayak bastığı günden bu yana uzayı keşfetmek için misyonlarını sürdürüyor
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığı günden bu yana uzayı keşfetmek için misyonlarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Bilim insanları, astronotların Ay'da uzun süreli misyonlar için kullanabilecekleri bir mağara keşfedildiğini doğruladı.
Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

Araştırmaya göre NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı tarafından toplanan verilerin analizi, Ay'da bilinen en derin çöküntü olan Sükunet Denizi'nin yaklaşık 45 metre genişliğinde ve yaklaşık 77 metre uzunluğunda bir mağara oluşturduğunu ortaya çıkardı. Mağaranın yüzeyin yaklaşık 150 metre altında bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Makalede, "Ay'ın yüzeyinde birkaç potansiyel yeraltı çukuru keşfedildi. Ay'daki bu çukurlar, gelecekteki potansiyel yaşam açısından ilgi çekici. Sükunet Denizi'ndeki çukurun, Ay üssü için gelecek vaat eden bir yer olduğuna inanılıyor. Zira bu çukur, (Ay'ın) yüzeyindeki zorlu koşullara karşı koruma sağlayabilir ve Ay'da insanlar tarafından uzun süreli araştırmalar yapılmasına imkan tanıyabilir" dendi.

Mağaranın 'Apollo 11' uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, mağaranın lav tüpünün çökmesi sonucu ortaya çıktığını da ifade etti.
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