https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusyanin-uc-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-vuruldu-1085821222.html

Rusya’nın üç bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya’nın üç bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T09:19+0300

2024-07-13T09:19+0300

2024-07-13T09:14+0300

ukrayna krizi

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri Rostov bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde 1 ve Kursk bölgesinde 1 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.Rostov’da bir petrol deposunda yangın çıktıRostov Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna’nın İHA saldırısı sonucu Tsimlyansk ilçesindeki bir petrol deposunda yangın çıktığını duyurdu. Olaydan kimse etkilenmezken yangın söndürme çalışmalarına 49 kişi ve 14 teçhizat katılıyor.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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