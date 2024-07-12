https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/pentagon-abd-ukraynanin-rusyanin-derinliklerine-atacms-fuzeleri-ateslemesine-izin-verebilir-1085813075.html

Pentagon: ABD, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine ATACMS füzeleri ateşlemesine izin verebilir

Pentagon: ABD, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine ATACMS füzeleri ateşlemesine izin verebilir

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD'nin Rusya topraklarının derinliklerine ATACMS füzeleriyle saldırılara getirdiği yasağı kaldırabileceğini belirtti. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:49+0300

2024-07-12T22:49+0300

2024-07-12T22:49+0300

ukrayna krizi

sabrina singh

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

atacms füzeleri

ukrayna

rusya

harkov

nato

jake sullivan

vladimir putin

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için ATACMS taktik füzelerini kullanmasına izin vermediğini ancak bu kuralın değişebileceğini söyledi.Singh, “Şu anda ATACMS füzelerinin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermiyoruz” dedi.ABD yetkililerinin Ukrayna'ya tedarik edilen füzelerin Harkov bölgesinde kullanımına ilişkin kuralları değiştirdiğini anımsatan Singh, “Rusya sınırın diğer tarafından saldırdığında, sınır ötesi saldırılara izin veriyoruz. Savaşın doğası değiştikçe politikalarımızı da buna göre uyarlıyoruz. Bunu Harkov'da gördünüz ve diğer bölgelere de yayılabilir” diye konuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya karşı silah kullanma yetkisinin Rus birliklerinin Ukrayna sınırını geçtiği tüm bölgeleri kapsadığını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin temsilcilerinin, Kiev'in Batı tarafından Ukrayna ordusuna verilen füze sistemleriyle Rus topraklarının derinliklerindeki ‘meşru hedefleri’ vurmasına izin verme planlarından bahsederken ‘ne ile oynadıklarının farkında olmaları’ gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-buyukelci-antonov-nato-geri-donulmez-bir-sekilde-catisma-yoluna-girdi-1085786903.html

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rusya

harkov

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sabrina singh, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), atacms füzeleri, ukrayna, rusya, harkov, nato, jake sullivan, vladimir putin